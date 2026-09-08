TCL a IFA 2026, dal Mini LED alle soundbar Bang & Olufsen fino al P80 Ultra

Lo stand di TCL a IFA 2026 è di nuovo tra i più estesi della fiera, ma quest'anno è organizzato in modo più arioso, con i prodotti messi in primo piano rispetto alle scenografie. La chiave di lettura è la formula "AI Inspire Life" con cui l'azienda si presenta a Berlino, l'etichetta sotto la quale raccoglie le funzioni di IA applicate a TV, audio ed elettrodomestici. In Italia il marchio è conosciuto soprattutto per i televisori, ma la gamma esposta a Berlino è molto più ampia.

"In Italia TCL è conosciuta e riconosciuta per le soluzioni TV e per quelle di telefonia, qui in effetti tocchiamo un po' tutto, dal freddo al lavaggio fino al condizionamento, al trattamento aria e al fotovoltaico", ha spiegato Nicola Micali, senior go to market manager di TCL Italy, che abbiamo incontrato allo stand insieme alla collega Martina Pavesi, trade marketing specialist, nelle interviste che trovate nel video.

SQD-Mini LED e audio firmato Bang & Olufsen

Sui televisori TCL porta a Berlino tre serie Mini LED che identifica con la sigla SQD, acronimo di Super QLED, e che in Italia sono già in vendita. X11L, C8L e C7L condividono un'impostazione comune, fatta di luminosità elevata, controllo capillare della retroilluminazione e copertura cromatica estesa fino al 100% dello spazio BT.2020. Il riferimento è il 98X11L, che secondo l'azienda è il televisore più luminoso al mondo con 10.000 nit di picco e oltre 20.000 zone di local dimming. Su tutte e tre le serie l'audio è firmato Bang & Olufsen, una scelta che TCL sta estendendo con decisione a tutto il portfolio dedicato al salotto.

L'offerta si allarga poi verso il basso e verso l'arredo, con il P8L QD-Mini LED, il P7L QLED e l'A400 Pro NXTVISION, pensato per aderire alla parete come una tela grazie alla cornice monoblocco in finitura legno chiaro e al pannello opaco. Sul fronte audio la novità è la Q95K, soundbar top di gamma con configurazione 11.1.4 canali, ventidue altoparlanti, subwoofer wireless, diffusori posteriori e calibrazione automatica dell'ambiente, in arrivo in Europa da ottobre, affiancata dalla sottile A65K e dal diffusore wireless Z100, entrambi premiati agli EISA Awards. I prezzi italiani partono da 3.999 euro per X11L, 999 per C8L e 699 per C7L, mentre A400 Pro parte da 899 euro, P8L da 549 e P7L da 319. A65K e Z100 costano rispettivamente 299,90 e 249,90 euro.

Dal bianco ai monitor, fino al P80 Ultra

La parte più interessante per il mercato italiano riguarda però quello che ancora non c'è. TCL si prepara a portare in Italia la linea dedicata al freddo e al lavaggio, con una colonna bucato in arrivo nel corso del prossimo anno, e sta entrando anche nell'informatica con i monitor per PC. Dopo il modello OLED da 32 pollici già lanciato, a Berlino l'azienda mostra una declinazione da 27 pollici destinata anche al nostro mercato, il 27P2A Pro, listato a partire da 399 euro e caratterizzato da un design originale, con un diffusore Bang & Olufsen integrato nel supporto. Restano poi le soluzioni per il trattamento aria e la climatizzazione, già disponibili in Italia in ambito sia residenziale sia commerciale.

Il tassello mobile è il P80 Ultra, vertice della nuova serie P80 e primo smartphone al mondo a integrare la tecnologia NXTPAPER su un pannello AMOLED, con l'obiettivo di ridurre riflessi ed esposizione alla luce blu senza rinunciare a contrasto e luminosità, che arriva fino a 3.200 nit. Il comparto fotografico conta due sensori da 50 megapixel, di cui uno con teleobiettivo a periscopio e zoom ottico 3x. L'elemento distintivo è però il tasto laterale NXTPAPER Key, che attiva la modalità Max Ink, una sorta di modalità detox, come l'ha definita Pavesi, che trasforma il display in un lettore di libri elettronici in bianco e nero, disattiva le applicazioni che possono distrarre e allunga sensibilmente l'autonomia.

Il quadro che emerge dallo stand di Berlino è quello di un'azienda che sta provando a passare da marchio di televisori a marchio di ecosistema domestico, sfruttando il controllo diretto della filiera produttiva dei pannelli come leva di credibilità tecnologica. L'Italia, dove il percorso è partito dai TV e dagli smartphone, è uno dei mercati in cui questo allargamento sta per diventare concreto.