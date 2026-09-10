Star Wars (1977) torna al cinema in IMAX 70mm dopo 50 anni dal debutto

Lucasfilm ha annunciato che Star Wars, il film del 1977, approderà per la prima volta nelle sale IMAX il 19 febbraio 2027, seguito il 28 maggio dallo spin-off Star Wars: Starfighter con Ryan Gosling, girato appositamente per il formato 70mm

Lucasfilm ha fissato le date del suo anno più celebrativo. Star Wars, il capitolo che nel 1977 ha aperto la saga, farà il suo debutto assoluto nelle sale IMAX il 19 febbraio 2027, presentato in una versione restaurata a cinquant'anni dalla prima uscita.

La pellicola, ribattezzata negli anni Star Wars: Episode IV - A New Hope (in italiano Guerre stellari o Star Wars - Episodio IV - Una nuova speranza), non era mai stata distribuita in formato IMAX, né in digitale né su pellicola. Il restauro arriverà in un numero selezionato di sale dotate di proiettori IMAX 70mm, oltre a una programmazione più ampia in altri cinema per un periodo limitato.

Il secondo appuntamento è fissato per il 28 maggio 2027, esattamente nel weekend del cinquantesimo anniversario della prima proiezione di Star Wars. Lucasfilm porterà in sala Star Wars: Starfighter, film pensato fin dalla lavorazione per il grande formato: le riprese sono state girate con camere certificate IMAX e convertite in pellicola 70mm per la distribuzione in un numero selezionato di sale.

Ryan Gosling protagonista di un nuovo capitolo standalone

Alla regia c'è Shawn Levy (Deadpool & Wolverine, Stranger Things), mentre il protagonista Ryan Gosling veste i panni di Kade Auberon, un fuorilegge disilluso trascinato da un passato misterioso in un'avventura che lo mette sulla rotta di un destino più grande di lui. Il cast comprende anche Matt Smith, Mia Goth, Aaron Pierre, Jamael Westman, Daniel Ings, Flynn Gray e Amy Adams.

La sceneggiatura porta la firma di Jonathan Tropper, mentre la produzione è affidata a Levy insieme a Kathleen Kennedy. Tra i produttori esecutivi figurano lo stesso Gosling, Mary McLaglen, Josh McLaglen, Dave Filoni e Dan Levine, a conferma del peso che lo studio attribuisce a questo progetto standalone, come riportato nell'annuncio ufficiale.

Starfighter arriva a distanza di anni dall'ultima uscita cinematografica della saga, in un momento in cui Lucasfilm deve dimostrare di saper produrre storie originali senza appoggiarsi solo alla trilogia Skywalker. La scelta del formato IMAX 70mm, tecnicamente più costoso e riservato a poche sale nel mondo, segnala comunque un investimento mirato più al prestigio dell'evento che alla distribuzione di massa.