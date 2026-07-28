Smart TV Hisense 55'' 4K a 305: HDR10+, Dolby Vision e più di 1000 app per un prezzo fuori scala

Hisense 55E6ST da 55 pollici scende a 305 e porta in salotto risoluzione 4K Ultra HD, supporto HDR completo e sistema VIDAA con oltre 1000 app. Audio DTS Virtual X, Game Mode Plus e connettività avanzata completano una proposta molto competitiva nel segmento entry 4K

Hisense 55E6ST da 55 pollici arriva a 305 e si posiziona tra le soluzioni più abbordabili per chi cerca un televisore 4K Ultra HD completo. Il pannello offre risoluzione elevata e supporto ai principali formati HDR, tra cui Dolby Vision, HDR10+ e HLG, per una gestione più accurata di luminosità, contrasto e colori nei contenuti compatibili.

Il comparto smart si basa su VIDAA OS, piattaforma che garantisce accesso a oltre 1000 applicazioni, incluse le principali piattaforme di streaming. La presenza di lativù 4K aumenta ulteriormente l'offerta televisiva e rende il dispositivo pronto sia per contenuti on demand che per trasmissioni in chiaro ad alta definizione.

Dal punto di vista audio, il TV integra tecnologia DTS Virtual X, pensata per creare un effetto surround virtuale più immersivo senza l'uso di sistemi esterni. La connettività Bluetooth consente di collegare cuffie o speaker wireless, migliorando la flessibilità nell'ascolto.

Le funzioni dedicate al gaming includono Game Mode Plus, che riduce la latenza e migliora la reattività durante le sessioni di gioco. Sul fronte connessioni sono presenti WiFi, supporto ai comandi vocali tramite Alexa e integrazione con AirPlay 2 e Android Screen Sharing, per trasmettere contenuti direttamente da smartphone e tablet.

Il modello 2026 propone un compromesso molto interessante tra dotazione tecnica e prezzo, con caratteristiche che coprono intrattenimento, streaming e gaming leggero. A poco più di 300, Hisense 55E6ST offre un pacchetto completo per chi desidera entrare nel mondo dei TV 4K senza investimenti elevati.