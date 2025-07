Ryan Gosling salva il mondo con un alieno. Ecco il primo trailer di Project Heil Mary

Amazon MGM Studios ha pubblicato il primo trailer ufficiale di Project Hail Mary, l'atteso adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo del 2021 scritto da Andy Weir, autore de The Martian. Il film, la cui uscita è fissata per il 20 marzo 2026, segna il ritorno alla regia di un lungometraggio live-action per Phil Lord e Christopher Miller, dopo anni di successi nell'animazione tra cui la creazione della serie ambientata nello Spider-Verse.

Il protagonista, interpretato da Ryan Gosling, è Ryland Grace, un ex biologo molecolare e insegnante di scienze alle scuole medie. Nonostante non abbia alcuna esperienza come astronauta, viene selezionato per una missione estrema: viaggiare a 11,9 anni luce dalla Terra per investigare una misteriosa minaccia che sta provocando il lento spegnimento del Sole e di altre stelle vicine.

Nel trailer, sulle note di Sign of the Times di Harry Styles, Grace si risveglia da un coma all'interno di una navetta spaziale, con evidenti segni di amnesia. Poco a poco recupera i ricordi, tra cui quelli legati all'addestramento e alla drammatica partenza per il progetto "Hail Mary". La sua reclutatrice, Eva Stratt (Sandra Hüller), gli aveva spiegato chiaramente la posta in gioco: se la missione fallisce, tutte le forme di vita sulla Terra sono destinate all'estinzione.

Con toni che ricordano The Martian, Project Hail Mary alterna ironia e tensione. Il trailer rivela anche un incontro del tutto inaspettato: Grace entra in contatto con una forma di vita aliena, che battezza "Rocky".

Il film riunisce molte delle menti dietro The Martian. La sceneggiatura è firmata da Drew Goddard, già nominato all'Oscar per il precedente adattamento di Weir. Anche in questo caso, la pellicola promette di rimanere fedele al materiale originale, con una narrazione che miscela scienza, avventura, e dilemmi morali.