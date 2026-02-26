Recensione HUAWEI FreeBuds Pro 5: ANC e qualità audio al top. Ma sono per tutti?

Le FreeBuds Pro5 sono state le nostre compagne di viaggio in queste ultime due settimane. Parliamo delle cuffie top di gamma di HUAWEI, presentate proprio poco fa. Le novità sono tante, e la qualità audio e l'ANC non hanno smentito le aspettative. Ma adesso vediamole nel dettaglio e scopriamo a chi sono rivolte e se vale la pena acquistarle.

HUAWEI ha lanciato le nuovee noi le abbiamo usate a fondo per diversi giorni. Si tratta di auricolari true wireless di fascia alta che, sulla carta, portano una serie di upgrade netti rispetto alla generazione precedente, soprattutto su cancellazione del rumore, qualità audio e gestione automatica dell'ascolto.

L'azienda ha presentato FreeBuds Pro 5 come uno dei primi modelli a proporre una cancellazione del rumore AI Dual-Engine, un sistema acustico con doppio driver e doppio DSP e una trasmissione wireless fino a 2,3 Mbps con codec proprietario L2HC 4.0, con l'obiettivo dichiarato di portare l'esperienza wireless il più vicino possibile al lossless cablato. Il tutto aggiunto è confezionato in un design rivisto, più compatto e leggero, con certificazione IP57 sulle cuffiette, nuove modalità intelligenti come volume adattivo e Conversation Awareness.

Dopo aver passato le ultime due settimane con le Huawei FreeBuds Pro 5 costantemente nelle orecchie  tra uffico, metropolitana e qualche corsa all'aperto e in palestra la sensazione è che Huawei ha smesso di rincorrere la concorrenza e ha deciso di giocare una partita tutta sua, fatta di hardware muscoloso e soluzioni software che, finalmente, sembrano meno "sperimentali" e più concrete.

Design, materiali e confort

Design e comfort rappresentano uno degli aspetti in cui FreeBuds Pro 5 mostra più chiaramente l'evoluzione rispetto alla generazione precedente. La forma Star Oval sceglie linee morbide e una custodia ovale compatta, con finitura lucida per le varianti sabbia, bianco e grigio e una versione blu con rivestimento in pelle vegana, pensata per chi cerca un look più ricercato e meno tech.

La custodia standard risulta circa il 5,5% più compatta rispetto al modello precedente e integra una nuova cerniera nascosta completamente, contribuendo a un aspetto più pulito e meno industriale. Il rivestimento in pellicola ad eccimero delle versioni sabbia, bianco e grigio introduce una micro-texture che riduce le impronte e restituisce una sensazione al tatto più simile a quella di un oggetto di design che di un semplice accessorio audio.

Gli auricolari pesano circa 5,5 grammi ciascuno, più piccoli del 10% e una sezione in-ear ridotta di circa il 7,5% rispetto alla generazione precedente, e sono accompagnate da quattro misure di gommini in silicone per facilitare la ricerca di una tenuta corretta e di un buon isolamento acustico. Nelle prove d'uso suggerite nella guida alla recensione, FreeBuds Pro 5 vengono pensate per indossi prolungati da 46 ore continuative, alternando chiamate, musica e lavoro, con l'obiettivo di minimizzare l'affaticamento e la necessità di aggiustare continuamente la posizione.

Inoltre, le cuffie sono certificate IP57 e IP54 sulla custodia che di conseguenza li rendono adatti a un utilizzo reale fuori casa, tra pendolarismo, palestra e corse sotto la pioggia leggera, a patto di evitare immersioni e getti d'acqua diretti.

Funzioni smart, app e connessioni

Sul fronte software, FreeBuds Pro 5 ruotano intorno all'app Huawei Audio Connect, disponibile per Android e iOS, e all'integrazione più profonda con dispositivi Huawei via EMUI. I device del brand con EMUI 10 o successivi supportano il classico pop-up di abbinamento rapido quando si apre la custodia, mentre su smartphone e tablet di terze parti l'abbinamento avviene tramite Bluetooth e viene poi gestito dall'app tramite una finestra dedicata con accesso a tutte le impostazioni avanzate.

La parte di controllo prevede un set piuttosto completo di gesti: swipe su stelo per alzare o abbassare il volume, doppio e triplo tocco per play/pausa, salta avanti e indietro, unisci le dita premuto per le modalità di cancellazione del rumore o per richiamare l'assistente vocale, con possibilità di personalizzazione in base alle preferenze. L'obiettivo dichiarato è ridurre la dipendenza dallo smartphone e permettere di gestire praticamente tutto dall'hardware, inclusi i passaggi tra ANC, Awareness e modalità Off.

La multiconnessione consente di agganciare contemporaneamente due dispositivi, spaziando tra smartphone, tablet, PC e smartwatch con lo stesso account, con gestione automatica delle priorità tra chiamate e riproduzione multimediale. Dobbiamo dire che funziona davvero bene. Passare dall'audio del laptop a una chiamata in arrivo sullo smartphone è fulmineo, senza quei fastidiosi secondi di "buio" audio.

La funzione Audio Sharing consente inoltre di collegare un secondo paio di auricolari compatibili per condividere audio in wireless da un solo dispositivo, un plus utile per film e contenuti in viaggio. Dal punto di vista della compatibilità, su dispositivi non Huawei restano disponibili le funzioni chiave  ANC, equalizzazione, modalità audio  ma le opzioni più estese legate al codec L2HC 4.0 e alla finestra di accoppiamento istantaneo restano privilegio dell'ecosistema di casa.

Qualità audio

Ma quello che ci interessa di più quando parliamo di cuffie è: come suonano? Il sistema acustico di FreeBuds Pro 5 è uno dei punti tecnici più importanti, con un approccio dual-engine che non riguarda solo la cancellazione del rumore ma anche il modo in cui viene gestito il segnale audio. All'interno di ciascun auricolare lavora un doppio driver: un woofer ultra-lineare a doppio magnete per le basse frequenze e un tweeter microplanare ultra-sottile per le alte, ciascuno pilotato da un DAC dedicato e orchestrato da una doppia catena DSP con cross-over digitale in tempo reale.

L'architettura consente di estendere la risposta in frequenza dichiarata fino a 10 Hz in basso e 48 kHz in alto, con una riduzione del rumore di quantizzazione del DAC fino al 50% e un miglioramento nella precisione di cross-over di circa il 200% rispetto alla generazione precedente. Il risultato promesso è un suono più stratificato, con bassi profondi ma controllati, medi ben separati e un'estensione in alto che punta a mantenere aria e dettaglio senza fatica di ascolto.

Il codec L2HC 4.0 consente di trasmettere la trasmissione wireless fino a 2,3 Mbps e 48 kHz/24 bit con specifici smartphone Huawei come Mate 80 e Mate X7, mentre con altri modelli del brand si arriva a 1,5 Mbps e 44,1 kHz/16 bit, comunque oltre il classico livello CD. Su dispositivi non Huawei si resta invece su bitrate di fascia alta ma più vicini ai 990 kbps, in linea con quanto offerto da LDAC, con priorità selezionabile tra stabilità di connessione o qualità massima, consapevoli che la seconda opzione impatta maggiormente sui consumi.

La calibrazione del suono è supportata da un sistema di quadrupla adattiva EQ che si adatta in tempo reale la risposta alla struttura del condotto uditivo, al volume selezionato, allo stato di indosso e all'ambiente esterno, cercando di mantenere coerenza tonale tra ascolto in silenzio e in contesti rumorosi. A questo si affiancano quattro profili HUAWEI SOUND  Balanced, Voice, Classical e Bass  progettati per enfatizzare repertori diversi, dai vocali pop alle colonne sonore orchestrali, fino ai brani elettronici dove si cerca maggiore impatto in bassa frequenza.

Ma nella realtà cosa vuol dire tutto ciò? Se usate Spotify o YouTube Music, non sentirete differenze abissali rispetto al modello precedente. Ma se passate a Tidal o file FLAC e avete uno smartphone Huawei compatibile, la musica cambia. Il doppio driver fa un lavoro sporco eccellente: i bassi non "impastano" mai i medi, e gli alti sono cristallini senza diventare taglienti. È un suono analitico, pulito e molto spazioso. Anche su dispositivi non Huawei (usando il codec LDAC), la qualità resta ai vertici della categoria, superiore a molti competitor più blasonati. Ad esempio, noi le abbiamo provate sia con uno smartphone Android e sia con un device HUAWEI.

Cancellazione del rumore, chiamate e Audio Spaziale

La cancellazione del rumore è l'altra grande novità, con un sistema definito AI Dual-Engine ANC che sfrutta contemporaneamente i due driver per generare onde in controfase su bande diversificato. Un modello AI MIMO in tempo reale analizza i campioni di rumore fino a circa 400.000 volte al secondo, modulando la risposta dei driver per adattarsi rapidamente ai cambiamenti dell'ambiente e promettendo un miglioramento complessivo delle prestazioni fino al 220% rispetto al modello precedente.

Le modalità includono livelli di cancellazione profonda per scenari estremi  come cabine di aereo o vagoni di metropolitana  ma anche opzioni più morbide, con transizioni gestite automaticamente in base alla situazione.

Le funzioni Awareness e Conversation Awareness trasformano FreeBuds Pro 5 in strumenti più trasparenti quando servono interagire con il mondo esterno. La prima di ascoltare gli ambienti in modo più naturale, con una versione Adaptive che privilegia sicurezza e intelligibilità di voci, permette e clacson, mentre la seconda abbassa automaticamente il volume e attiva la trasparenza quando l'utente inizia a parlare, per poi ripristinare ANC e livello precedente al termine della conversazione. Diciamo che quest'ultima è sì comoda, ma a tratti anche troppo sensibile. Se ad esempio canticchiate o parlate a bassa voce in sovrappensiero, le cuffie abbassano la musica pensando che stiate parlando con qualcuno. Utile, ma va tarata bene.

Sul fronte chiamate, un sistema a tre microfoni con microfono a conduzione ossea lavora in combinazione con un algoritmo AI dedicato per isolare la voce fino a soglie di rumore ambientale di circa 100 dB e in presenza di vento a 10 m/s. Le prove suggeriscono di prevedere scenari impegnativi come locali affollati, metropolitane o l'uso di un asciugacapelli puntato direttamente sugli auricolari, con la promessa che, una volta attivata la cancellazione, resta solo un leggero soffio mentre la voce rimane intelligibile per l'interlocutore.

Insomma, la cancellazione del rumore (ANC) è davvero al top, specialmente sulle basse frequenze. Ad esempio, in metro o in treno, il rombo dei motori sparisce quasi del tutto. Quello che ci ha stupito di più però è la gestione del vento: anche camminando velocemente o correndo, l'algoritmo riesce a silenziare il fruscio fastidioso che solitamente affligge i microfoni esterni. Possiamo dire anche che forse è uno dei migliori auricolari per chi fa molte call in movimento.

Audio spaziale e head tracking rappresentano un ulteriore tassello nella strategia di FreeBuds Pro 5, anche se la funzione viene attivata tramite aggiornamento software successivo al lancio. L'impatto sulla batteria non è trascurabile e viene segnalato nelle specifiche, quindi l'audio spaziale andrà probabilmente visto come una funzione on demand più che come modalità predefinita sempre attiva. Lo abbiamo provato, connettendo le cuffie ad un device HUAWEI, e dobbiamo dire che l'effetto non è niente male.

Autonomia

La batteria integrata per ogni auricolare è da 60 mAh, mentre la custodia offre 537 mAh, numeri che si traducono in circa 9 ore di riproduzione continua con ANC disattivata e fino a 38 ore complessive considerando le ricariche aggiuntive dalla custodia. Si tratta di valori in linea, se non leggermente superiori, rispetto a molte concorrenti dirette di fascia alta, con l'ovvia riduzione in presenza di cancellazione del rumore sempre attiva e codec ad alto bitrate.

Nella realtà, i dati dichiarati sono realistici solo se tenete il volume medio-basso e usate codec standard. Con ANC attivo e una qualità audio alta, aspettatevi circa 6 ore di autonomia reale. La custodia però ricarica velocemente e la ricarica wireless è una comodità a cui è difficile rinunciare una volta provata. Nota sull'Audio Spaziale, una funzione interessante per i film, ma l'impatto sulla batteria è pesante. Usatela solo quando serve davvero.

La ricarica supporta sia l'alimentazione via cavo sia quella wireless, con la custodia che può anche beneficiare della ricarica inversa dagli smartphone Huawei compatibili, particolare utile in mobilità. Nel quotidiano, le FreeBuds Pro 5 vengono chiaramente posizionate come auricolari all day capaci di coprire una giornata lavorativa con una pausa di ricarica nella custodia, senza ansia da batteria, a patto di non spingere costantemente al massimo ANC e qualità audio.

Per quanto riguarda la gestione, l'app permette di monitorare in tempo reale lo stato di carica di ciascun auricolare e della custodia, oltre a offrire funzioni come la ricerca del dispositivo, i test di aderenza dei gommini e la configurazione delle modalità di connessione. Il tema della durata nel tempo, soprattutto in abbinamento a funzioni avanzate come l'audio spaziale (che arriverà via aggiornamento OTA) ei codec ad altissima banda, resta naturalmente legato a quanto spesso verranno usate queste opzioni nelle routine di ogni utente.

Prezzo e conclusioni

Per il mercato italiano, FreeBuds Pro 5 vengono proposte a un prezzo di listino di 199 euro, con un periodo di lancio che prevede 30 euro di sconto tramite coupon dedicato e 12 mesi di servizio Huawei Loss Care per l'acquisto di un auricolare singolo a metà prezzo in caso di perdita o danno. L'acquisto può essere effettuato sullo store ufficiale, dove inserendo il codice AHWUPFBPRO5 è possibile uno sconto di 50 valido entro il 5 aprile 2026.

Si tratta di un prodotto che guarda in modo chiaro a un pubblico esigente: chi cerca una cancellazione del rumore al top della categoria per uso in viaggio e in ufficio, chi vuole sfruttare codec ad alta banda in abbinata a uno smartphone Huawei e chi dà peso a un design curato, compatto e certificato IP57.

Per chi rientra nel target ideale  utenti Android e Huawei in particolare, che vogliono un ANC di livello, un suono ricco di dettaglio, funzioni smart mature e un design con un tocco di personalità  il prezzo di lancio risulta più che giustificato, soprattutto approfittando di promozioni e bundle. Diciamo che a 169 (prezzo con coupon di lancio), sono senza dubbio tra le migliori true wireless per rapporto qualità-prezzo attualmente sul mercato, a patto di accettare che per sbloccare il 100% del loro potenziale serva lo smartphone giusto.