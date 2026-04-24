Prezzi fuori scala sugli OLED: LG C5 48'' a 614 e Hisense 55'' a 595 su Amazon

Su Amazon stanno emergendo prezzi particolarmente aggressivi nel mondo delle TV OLED, una categoria che solitamente rimane su cifre ben più elevate. In questo caso parliamo di due modelli che scendono sotto soglie molto difficili da trovare, rendendo queste offerte decisamente fuori dal comune.

LG OLED evo AI C5 da 48 pollici viene proposto a 614, una cifra molto bassa considerando che si tratta di un modello 2025 con pannello OLED evo e processore α9 Gen8. La qualità dimmagine è ai vertici, con neri perfetti, contrasto infinito e supporto a Dolby Vision e Dolby Atmos, elementi che lo rendono ideale per cinema e serie TV.

Non manca unattenzione particolare al gaming, con supporto a VRR, G-Sync e segnali 4K fino a 144Hz, oltre alla presenza di quattro porte HDMI 2.1. Il sistema webOS integra funzionalità AI e accesso immediato alle principali piattaforme di streaming.

Occhio anche al G5.

Ancora più sorprendente è il prezzo di Hisense OLED 55A8DQ da 55 pollici, che scende a 595. In questo caso si parla di un taglio più grande, accompagnato da una dotazione completa che include Dolby Vision IQ, HDR10+ Adaptive e un comparto audio con Dolby Atmos.

Il pannello supporta anche una frequenza di aggiornamento elevata con 120Hz Game Mode PRO. La piattaforma VIDAA offre accesso a oltre mille applicazioni, garantendo unesperienza smart completa e immediata.

In alternativa, è un prezzo bomba anche quello dell'Hisense 85U7Q da 85 pollici, uno dei TV più interessanti della gamma 2025 per chi vuole un grande schermo senza scendere a compromessi su prestazioni e funzionalità. Si tratta di un modello Mini-LED 4K con refresh fino a 144Hz, pensato per offrire unesperienza cinematografica e gaming di livello avanzato in formato extra-large.

Il pannello utilizza la tecnologia Mini-LED con Quantum Dot, capace di garantire una luminosità elevata, neri più profondi rispetto ai LED tradizionali e una gestione del contrasto molto più precisa. Il supporto a formati come Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive consente di ottimizzare automaticamente la resa dellimmagine in base alla scena e alla luce ambientale, migliorando la visione sia di giorno che di sera.