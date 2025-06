OLED di nuova generazione: LG mette sul piatto 840 milioni di euro

La società sudcoreana punta a rafforzare la competitività tecnologica e a rispondere alla crescente domanda globale di pannelli OLED premium e in due anni investirà più di mille miliardi di won

LG Display ha annunciato oggi un nuovo investimento strategico da 1.260 miliardi di won sudcoreani (circa 840 milioni di euro) nelle tecnologie OLED di nuova generazione. L’operazione, approvata dal consiglio di amministrazione nella giornata odierna, rientra nel piano di spesa in conto capitale di medio-lungo termine della società ed è finalizzata a rafforzare la competitività tecnologica e la capacità produttiva dell’azienda nel settore dei display.

Espansione a Paju e focus sul mercato premium

L’investimento si concentrerà sull’espansione infrastrutturale del sito produttivo di Paju, nella provincia di Gyeonggi-do, dove saranno realizzate nuove linee per l’applicazione delle tecnologie OLED avanzate. Il periodo di attuazione è previsto tra il 17 giugno 2025 e il 30 giugno 2027.

Secondo LG Display, la domanda globale di pannelli OLED ad alte prestazioni è in crescita, spinta dall’evoluzione tecnologica e dalla crescente richiesta di prodotti premium da parte dei brand del settore. L’azienda intende quindi focalizzarsi sullo sviluppo di soluzioni OLED di fascia alta e su moduli di nuova generazione, con l’obiettivo di creare valore aggiunto per i clienti e aumentare il divario competitivo nei confronti dei principali rivali.

Impatto economico e strategia aziendale

Il piano è stato definito dopo un’accurata verifica della maturità tecnologica, della scalabilità produttiva e delle prospettive di mercato. Si tratta del primo grande investimento interno di LG Display dopo la cessione dell’impianto LCD di Guangzhou, in Cina, e secondo l’azienda avrà effetti positivi sull’economia locale, stimolando l’indotto e rafforzando le collaborazioni con piccole e medie imprese del territorio.

“Se il 2024 ha posto le basi per un’inversione di tendenza, il 2025 sarà l’anno della ripartenza”, ha dichiarato Cheoldong Jeong, CEO e Presidente di LG Display. “Continueremo a sviluppare tecnologie e prodotti distintivi per consolidare la nostra leadership e creare valore per i clienti.”

L’iniziativa si inserisce in un contesto di progressiva ridefinizione delle strategie produttive, con LG Display sempre più orientata verso soluzioni OLED per TV, dispositivi mobili, automotive e display IT ad alta efficienza.