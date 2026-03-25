Offerte OLED su Amazon: protagonisti gli LG G5 e C5, ma spunta anche un 55'' a un prezzo super

Gli sconti sulle TV OLED tornano protagonisti su Amazon, ma questa volta gli occhi sono puntati soprattutto sui modelli LG G5 e C5, affiancati da alternative più economiche con prezzi sorprendentemente bassi

Il mercato delle TV OLED vive un momento particolarmente interessante su Amazon, con una serie di offerte che coinvolgono sia modelli premium sia soluzioni più accessibili. In questo scenario spiccano soprattutto gli LG OLED evo AI G5 e C5, affiancati da proposte Hisense che sorprendono per un rapporto qualità-prezzo difficilmente replicabile. Il risultato è una panoramica estremamente variegata, capace di soddisfare tanto chi cerca il massimo della tecnologia quanto chi vuole entrare nel mondo OLED con una spesa contenuta.

LG OLED evo AI G5 è una delle espressioni più avanzate della tecnologia OLED attualmente disponibile sul mercato. Il pannello da 55 pollici utilizza la tecnologia OLED evo, che consente di raggiungere una luminosità superiore rispetto agli OLED tradizionali, e migliora così la resa delle scene HDR senza compromettere i neri assoluti tipici della tecnologia autoemissiva. Si basa sul processore α (Alpha) AI Processor, progettato per ottimizzare in tempo reale immagini e audio attraverso algoritmi di intelligenza artificiale. Il supporto ai principali formati HDR, tra cui Dolby Vision, si affianca a una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz con pieno supporto alle tecnologie HDMI 2.1, VRR e ALLM, fondamentali per il gaming avanzato. Il comparto audio integra Dolby Atmos con elaborazione AI, mentre la piattaforma webOS garantisce unesperienza smart fluida e completa. Il design premium e la presenza della base inclusa completano un prodotto pensato per chi non accetta compromessi.

Molto interessante è anche LG OLED evo AI C5, sempre da 55 pollici, che condivide gran parte dell'architettura tecnica del G5 ma si posiziona su una fascia di prezzo più accessibile. Anche qui troviamo un pannello OLED evo 4K con refresh rate a 120Hz, supporto a Dolby Vision, HDR10 e HLG e un processore α AI capace di ottimizzare i contenuti in tempo reale. Il comparto gaming resta completo grazie alla presenza di HDMI 2.1, VRR, ALLM e Game Optimizer, mentre l'audio con Dolby Atmos contribuisce a unesperienza coinvolgente. Rispetto al G5, la differenza principale risiede in una luminosità leggermente inferiore e in un design meno orientato al segmento premium, ma le prestazioni complessive restano di altissimo livello.

Nel segmento più economico, Hisense OLED 55A8DQ si distingue per un prezzo particolarmente aggressivo, pur mantenendo una dotazione tecnica completa. Il pannello OLED da 55 pollici con risoluzione 4K Ultra HD (3840 x 2160 pixel) garantisce neri perfetti e contrasto elevatissimo, mentre la gestione dei contenuti ad alta gamma dinamica è affidata al supporto Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive, che consente un adattamento dinamico della luminosità in base alle condizioni ambientali. Il refresh rate arriva fino a 120Hz e rende il televisore adatto anche ai contenuti sportivi e al gaming, ambito in cui interviene la modalità Game Mode Pro per ridurre la latenza. Il comparto audio supporta Dolby Atmos, mentre la piattaforma smart VIDAA offre accesso a un ampio ecosistema di applicazioni, rendendo il dispositivo completo sotto ogni punto di vista.

Lo stesso approccio si ritrova in Hisense OLED 65A8DQ, che ripropone le medesime caratteristiche tecniche su un pannello da 65 pollici, ampliando lesperienza visiva in termini di immersione. Anche in questo caso troviamo un display OLED 4K con refresh rate a 120Hz, compatibilità con Dolby Vision IQ e HDR10+ Adaptive e supporto Dolby Atmos lato audio. La piattaforma VIDAA resta al centro dell'esperienza smart, mentre le funzionalità dedicate al gaming permettono di sfruttare al meglio le console di ultima generazione. Il maggiore formato lo rende particolarmente indicato per ambienti ampi, dove la qualità dell'OLED può essere apprezzata appieno.