NVIDIA Shield TV: dieci anni di aggiornamenti, un record nel mondo Android

NVIDIA Shield TV ha raggiunto un traguardo unico: dieci anni di aggiornamenti Android continui. Nato come progetto di nicchia, il set-top box è diventato un caso studio sul supporto software di lungo periodo.

Nel panorama Android, dove il supporto software di lungo periodo è diventato uno standard solo di recente, NVIDIA Shield TV rappresenta qualcosa di difficilmente eguagliabile. Lanciato nel 2015, il set-top box basato su Android continua a ricevere aggiornamenti anche nel 2025, il che significa che è aggiornato da un decennio, un record assoluto per qualsiasi dispositivo Android, smartphone inclusi.

Secondo Andrew Bell, senior VP of hardware engineering di NVIDIA intervistato da Arstechnica, Shield TV è sempre stato un progetto guidato più dalla passione che da logiche puramente commerciali. Nato inizialmente come prodotto "costruito per sé stessi", Shield doveva essere uno streamer di alta qualità, potente e alternativo all'ecosistema Apple. Solo in un secondo momento, su impulso del CEO Jensen Huang, l'idea si è trasformata in un prodotto destinato al mercato.

Il primo modello del 2015 era fortemente orientato al gaming, con supporto a giochi locali e in cloud tramite GeForce Now. Tuttavia, NVIDIA ha presto compreso che il pubblico principale era interessato soprattutto a uno streamer premium. Le revisioni del 2017 e del 2019 hanno quindi progressivamente spostato il focus su qualità audio-video, mantenendo un posizionamento alto: 200 dollari allora, 200 dollari oggi per la versione Pro.

Dal punto di vista economico, Shield non è mai stato un prodotto semplice. NVIDIA ha perso denaro sulle prime unità vendute, ma ha continuato a investire per migliorare la sostenibilità del progetto e, soprattutto, per mantenere le promesse fatte agli utenti. Bell racconta come la frustrazione per il rapido abbandono di smartphone e tablet Android abbia spinto il team a definire un obiettivo ambizioso: supportare Shield "per tutto il tempo possibile". Il risultato è un percorso che ha portato il dispositivo da Android 5.0 fino ad Android 11, con aggiornamenti di sicurezza e nuove funzionalità anche a distanza di molti anni.

Uno degli esempi più significativi di questo impegno è rappresentato dal lungo lavoro svolto tra il 2023 e il 2025, periodo in cui non sono arrivati aggiornamenti pubblici. Dietro quel silenzio si nascondeva però uno degli interventi tecnici più complessi nella storia di Shield: la risoluzione definitiva di una vulnerabilità del chip Tegra X1, lo stesso utilizzato dal primo Nintendo Switch. Il problema, legato alla sicurezza DRM, impediva la corretta riproduzione di contenuti 4K protetti sui modelli Shield del 2015 e 2017.

Invece di accettare la perdita di funzionalità sui modelli più vecchi, NVIDIA ha deciso di intervenire alla radice. Il risultato è stato lo sviluppo di un nuovo stack di sicurezza, un processo durato circa 18 mesi e culminato nel rilascio della patch 9.2 nel febbraio 2025. Un aggiornamento apparentemente minore, ma fondamentale per garantire la continuità del prodotto.

Il Tegra X1, pur essendo un SoC progettato oltre dieci anni fa, continua a dimostrarsi adeguato all'uso multimediale moderno. NVIDIA ha più volte dovuto qualificare nuovi fornitori per mantenere attiva la linea produttiva, segno di un impegno che va oltre il semplice supporto software.

Guardando al futuro, NVIDIA non ha annunciato una nuova generazione di Shield TV, ma non esclude nulla. Le vendite del modello 2019 sono rimaste sorprendentemente stabili nel corso degli anni, indipendentemente da prezzo o promozioni. Un'eventuale nuova versione dovrebbe però colmare alcune lacune tecnologiche, come il supporto hardware a VP9 Profile 2, AV1, HDR10+ e profili Dolby Vision più recenti. Tra le priorità, curiosamente, anche una revisione del discusso pulsante Netflix sul telecomando, così grande da essere premuto accidentalmente, imposto dai requisiti di certificazione dell'epoca, ma da cui NVIDIA non incamera un solo dollaro.

Insomma, in attesa di capire se NVIDIA rilancerà con una nuova Shield TV, l'attuale generazione resta un caso unico: un dispositivo Android che ha trasformato il concetto di "fine vita", dimostrando che a volte, quando si parla di "obsolescenza programmata", non lo si fa solo per dare fiato alla bocca.