Non solo Technics: giradischi Audio-Technica in promo sotto i 300, qualità da audiofili con sconti pazzeschi

Audio-Technica è da decenni il riferimento mondiale per chi vuole ascoltare i propri dischi in vinile con qualità audiofila senza spendere cifre da hi-fi boutique. Questi due modelli vantano trazione diretta, costruzione in alluminio, versatilità di connessione e si differenziano per un elemento fondamentale: la presenza o meno del Bluetooth. Ecco tutto quello che serve sapere per scegliere il giradischi giusto

Il mercato dei giradischi ha vissuto una rinascita straordinaria negli ultimi anni, con le vendite di vinile che superano ormai stabilmente quelle dei CD in molti paesi occidentali. In questo contesto, Audio-Technica ha saputo costruire un prodotto che soddisfa contemporaneamente il purista analogico, il moderno ascoltatore wireless e chi vuole digitalizzare la propria collezione: la famiglia LP120X copre esigenze diverse con due varianti che condividono la stessa piattaforma tecnica di riferimento. Anche se Technics è quasi monopolista nel settore, Audio-Technica ha saputo ritagliarsi una nutrita schiera di fan con prodotti di qualità e completi.

Partiamo dal modello più completo della famiglia, progettato per chi non vuole rinunciare a nessuna forma di connettività. Il sistema di trasmissione è a trazione diretta: il piatto è mosso direttamente dal motore, senza cinghia intermedia, allo scopo di garantire una velocità di rotazione stabile, un avvio più rapido e una manutenzione praticamente nulla nel lungo periodo. Le cinghie, al contrario, invecchiano e si allentano nel tempo alterando le prestazioni. Il selettore di velocità, inoltre, copre 33, 45 e 78 giri, e lo rende così compatibile con qualsiasi formato di vinile esistente, inclusi i 78 giri dei dischi storici in shellac.

La novità caratterizzante è il modulo Bluetooth integrato: il segnale audio viene trasmesso in modalità wireless ad altoparlanti attivi, soundbar, cuffie o qualsiasi dispositivo dotato di ricevitore BT. Questo elimina il cavo tra il giradischi e il sistema di ascolto e lo rende ideale per chi ha speaker Bluetooth già in casa senza dover acquistare un amplificatore separato o un pre-phono esterno. In parallelo, l'uscita USB consente di collegare il giradischi direttamente a un computer Mac o PC per digitalizzare i dischi in vinile in file audio ad alta risoluzione tramite software gratuiti come Audacity o qualsiasi DAW a scelta.

Il modello "puramente analogico e USB" della famiglia è disponibile in due colori, entrambi ad ottimi prezzi, ed è quello che da anni è considerato il punto di riferimento assoluto nella fascia entry-mid per chi si avvicina seriamente all'ascolto del vinile. Un giradischi analogico è un dispositivo che riproduce il suono registrato sui dischi in vinile convertendo le vibrazioni fisiche dei solchi in un segnale elettrico continuo, senza conversione digitale.

La costruzione è interamente manuale: il braccio viene posizionato dall'utente sul disco, senza automatismi che possano introdurre vibrazioni o imprecisioni meccaniche, una filosofia apprezzata dagli audiofili perché mantiene il percorso del segnale il più semplice e diretto possibile.

L'elemento tecnico distintivo rispetto al modello BT è la presenza nella confezione della cartuccia Audio-Technica AT-VM95E a doppio magnete mobile, montata sul guscio universale AT-HS6: si tratta di una testina di livello audiofilo con una risposta in frequenza estremamente lineare e precisa, capace di estrarre dai solchi del vinile dettagli che cartucce economiche semplicemente non captano. Il corpo è in alluminio, il che conferisce al giradischi una solidità e un'inerzia meccanica superiori rispetto ai modelli in plastica della stessa fascia di prezzo. Il controllo antiskating regolabile dinamicamente compensa la forza centripeta che tende a far deviare il braccio verso il centro del disco in modo da proteggere sia i solchi che la punta della testina. Le velocità selezionabili sono le stesse del modello BT: 33, 45 e 78 rpm. L'uscita USB permette anche qui la digitalizzazione diretta su computer per preservare la stessa versatilità del fratello maggiore.

La differenza sostanziale tra i due modelli si riduce a una scelta di ecosistema: chi ascolta già tramite speaker Bluetooth o cuffie wireless e vuole la massima semplicità di connessione troverà nel primo una soluzione tutto-in-uno senza compromessi. Chi invece dispone già di un sistema hi-fi tradizionale con amplificatore integrato o vuole semplicemente la cartuccia audiofila AT-VM95E inclusa e preferisce la purezza del percorso analogico sceglierà l'AT-LP120XUSB. In entrambi i casi, la firma sonora Audio-Technica è la stessa che professionisti di tutto il mondo usano in radio, studi di registrazione e DJ set da oltre cinquant'anni.