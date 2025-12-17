LG svela Micro RGB evo: al CES 2026 il nuovo TV con 100% di copertura BT.2020

LG presenta in anteprima il suo primo TV Micro RGB, che sarà ufficialmente svelato al CES 2026. Una tecnologia innovativa che promette una copertura cromatica totale e prestazioni di fascia alta, con processore evoluto e nuovi tagli fino a 100 pollici

LG entra con decisione nel segmento dei TV RGB con lintroduzione della nuova tecnologia Micro RGB: l'azienda sudcoreana ha anticipato i primi dettagli del suo prossimo LG Micro RGB evo, il primo TV RGB flagship del marchio, che sarà mostrato ufficialmente al pubblico durante il CES 2026 in programma al Las Vegas dal 6 al 9 gennaio.

La tecnologia Micro RGB è un'evoluzione importante rispetto ai tradizionali pannelli LCD e Mini LED. A differenza dei sistemi basati su retroilluminazione a luce bianca, questo approccio utilizza Micro LED rossi, verdi e blu controllati singolarmente, capaci di generare direttamente qualsiasi tonalità cromatica. Il risultato è una soluzione che si colloca a metà strada tra la precisione dei pixel autoilluminanti degli OLED e le retroilluminazioni convenzionali, offrendo una gamma di colori più ampia e un controllo più raffinato della luminosità.

Nel caso del Micro RGB evo, LG sfrutta lesperienza maturata in 13 anni di sviluppo dei TV OLED per applicare un controllo puntuale a ciascun LED RGB della retroilluminazione. Il televisore è equipaggiato con il nuovo processore α11 Gen3 con AI, basato su un Dual AI Engine e dotato di Dual Super Upscaling, che consente di elaborare simultaneamente due flussi di upscaling basati su intelligenza artificiale. Lobiettivo è migliorare nitidezza, equilibrio complessivo dellimmagine e naturalezza della resa visiva.

LG dichiara inoltre che il nuovo televisore Micro RGB evo è stato certificato da Intertek per la copertura del 100% degli spazi colore BT.2020, DCI-P3 e Adobe RGB, un risultato che lo rende adatto anche a contesti professionali come lediting e la visione di contenuti cinematografici in HDR.

A supporto della resa visiva interviene il sistema Micro Dimming Ultra, che gestisce oltre mille zone di local dimming dedicate al controllo di luminosità e colore. Questo consente di ottenere livelli di contrasto particolarmente elevati, preservando i dettagli sia nelle scene più scure sia in quelle ad alta luminosità. LG non ha ancora comunicato dati ufficiali sulla luminanza massima, ma le prime stime indicano picchi potenzialmente superiori ai 5.000 nit.

Sul fronte dellesperienza utente, il Micro RGB evo si affida alla collaudata piattaforma webOS, con un'interfaccia altamente personalizzata e funzioni come Voice ID, AI Picture/Sound Wizard e la schermata iniziale My Page. La nuova versione del sistema operativo include anche un AI Concierge ulteriormente affinato, oltre a AI Chatbot e AI Search, pensati per semplificare lesplorazione dei contenuti e delle informazioni.

Il nuovo TV sarà disponibile in tre formati da 100, 86 e 75 pollici e, pur risultando più compatto rispetto al modello Micro RGB da 115 pollici di Samsung presentato nel 2025, si collocherà comunque nella fascia più alta del mercato. La proposta Samsung, lanciata a circa 29.999 dollari, offre un riferimento chiaro sul posizionamento premium atteso anche per LG, sebbene i prezzi ufficiali per il mercato statunitense e per il resto del mondo saranno comunicati solo in un secondo momento.

La conferma dellarrivo del primo TV RGB flagship di LG nel 2026 non è una vera e propria sorpresa: già a novembre, un modello descritto come premium LCD TV with Micro RGB technology si era aggiudicato un CES 2026 Innovation Award, anticipando di fatto il debutto commerciale ora ufficializzato.

Il 2026 si preannuncia quindi come un anno chiave per levoluzione dei TV RGB. Linteresse verso questa tecnologia è cresciuto dopo il debutto dellHisense 116UX al CES 2025 e larrivo del modello Micro RGB da 115 pollici di Samsung, mentre TCL ha già presentato due TV RGB per il mercato cinese e Sony ha confermato il lancio del suo primo TV TrueRGB allinizio del prossimo anno.