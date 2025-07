Headphone (1): le prime over-ear di Nothing fanno centro! La recensione

Nothing ha appena lanciato in Europa le sue prime cuffie over-ear e noi le abbiamo provate in anteprima. Design innovativo e qualità audio di tutto rispetto, ma vi spieghiamo nel dettaglio come funzionano queste Headphone (1).

Oggi vi parliamo di un prodotto davvero interessante, le prime cuffie over-ear del marchio londinese. Si chiamanoe sono appena state presentate proprio oggi nella capitale britannica. Le abbiamo provate per diversi giorni e vi raccontiamo cosa ne pensiamo in questa recensione.

Innanzitutto, le nuove Headphone (1) rappresentano un nuovo capitolo per l’azienda di Carl Pei, che dopo aver rivoluzionato il mondo degli smartphone e degli auricolari true wireless, si affaccia per la prima volta nel segmento delle cuffie over-ear.

La promessa di Nothing è piuttosto chiara, puntare su design unico e offrire un'esperienza d’ascolto di livello alto. Dopo giorni di utilizzo quotidiano, tra spostamenti urbani, sessioni di lavoro, lunghe playlist e chiamate in ambienti rumorosi, possiamo raccontare cosa significa davvero vivere con le Nothing Headphone (1).

Fin dal primo contatto, le Headphone (1) trasmettono una sensazione di oggetto "diverso" dagli altri, con un packaging curato, plastic-free, e una custodia rigida. L'impressione una volta tolte dalla scatola è quella che ogni linea e materiale è stato scelto per fondere forma e funzione.

Design e comfort

Le Nothing Headphone (1) sono prima di tutto un oggetto di design. La trasparenza, marchio di fabbrica del brand, qui si esprime in modo maturo: non è solo un vezzo estetico, ma un invito a scoprire la tecnologia racchiusa all’interno.

I componenti acustici e le camere sonore sono parzialmente visibili, protetti da plastiche ad alta resistenza e rinforzati da inserti in alluminio Come dichiarato dall'azienda, ogni dettaglio è stato sottoposto a oltre 50 test di affidabilità, tra cadute, torsioni, sudore e temperature estreme, per assicurare una resistenza superiore anche nell’uso quotidiano più intenso.

Per quanto riguarda l'ergonomia, i cuscinetti in memory foam rivestiti in PU risultano morbidi e si adattano bene alla forma della testa. Anche dopo ore di ascolto, non si avverte alcun fastidio; la sensazione è quella di un abbraccio delicato, ma stabile, che non si sposta nemmeno durante i movimenti più decisi. Provandole in questi caldissimi giorni, il problema sudorazione c'è stato, ma negli ambienti chiusi e freschi la situazione migliora.

Gli archetti telescopici scorrono in modo silenzioso e preciso, ma non sono richiudibili. Insomma, solo i cuscinetti ruotano per riporli nella custodia, mentre gli archetti no. Parlando di dimensioni, le cuffie pesano 329 grammi, quindi ben bilanciate e non affaticano il collo, oltre ad essere certificate IP52.

Per queste prime over, Nothing ha scelto di abbandonare i classici controlli touch, in favore di un sistema fisico composto da Roller, Paddle e Button.

Il Roller, una rotella laterale, permette di regolare il volume con precisione e soddisfazione meccanica; il Paddle consente di saltare tracce e scorrere rapidamente nella riproduzione; il Button, infine, offre scorciatoie personalizzabili tramite l’app Nothing X, come l’attivazione della funzione Channel Hop o l’accesso all’assistente vocale.

Dobbiamo dire che abbiamo apprezzato questa scelta, che ha portato ad una interazione immediata, senza incertezze o tocchi accidentali come spesso accade con i controlli touch. Per quanto riguarda il funzionamento, abbiamo trovato ogni comando fisico, chiaro e reattivo. Oltre ai tre pulsanti fisici, troviamo anche lo slider per l'accensione delle cuffie e un piccolo pulsante per connettere le cuffie al Bluetooth.

Passando alla custodia, l'abbiamo trovata pratica ed ergonomica. Nulla di particolare, ma nel complesso ben progettata e con buoni materiali.

Prima di passare al prossimo paragrafo, apriamo una piccola parentesi sull'impegno per la sostenibilità anche con le Headphone (1). Infatti, il packaging è completamente plastic-free, la produzione utilizza energia rinnovabile e la carbon footprint dichiarata è di 14,84 kg CO2e, con certificazione Amazon Climate Pledge-friendly. Un dettaglio che può sembrare secondario, ma che fa la differenza per chi cerca prodotti responsabili anche dal punto di vista ambientale.

Qualità audio

Ora passiamo alla domanda più importante per delle cuffie over, ovvero: come suonano? Partendo dalle specifiche tecniche, il fulcro delle Headphone (1) è il driver dinamico da 40 mm, sviluppato in collaborazione con KEF, storico marchio britannico di prodotti audio di fascia alta. L'obiettivo di Nothing è quello di offrire un suono naturale, dettagliato e immersivo, capace di "soddisfare" sia l’audiofilo che l’ascoltatore medio. Dopo diversi giorni di test con generi musicali diversi, ma anche film e podcast, possiamo confermare che la resa sonora è stata all’altezza delle aspettative, in linea comunque col prezzo a cui vengono proposte.



Clicca per ingrandire

I bassi sono profondi e controllati, forse leggermente scarichi, ma sempre presenti, grazie anche a un sistema di sospensione ad alta linearità che riduce la distorsione e permette al driver di muovere aria in modo più naturale rispetto ai materiali tradizionali. Meglio i medi, che risultano ricchi e ben definiti, con una chiarezza che valorizza le voci e gli strumenti acustici. Gli alti, infine, risultano puliti ma mai affaticanti, merito anche della membrana in nickel-plated che aggiunge rigidità e precisione all’emissione sonora.

La vera sorpresa arriva però dalla funzione di spatial audio, una piccola chicca simpatica ma a volte anche utile che fa piacere avere ad una grande parte degli utenti. Di fatti, l'abbiamo provata soprattutto durante la visione di film o con giochi da mobile, ed effettivamente la spazialità segue piuttosto bene i movimenti della testa grazie al tracciamento dinamico integrato. Bello!

Inoltre, le Headphone (1) sono compatibili con Hi-Res Audio, LDAC, riproduzione lossless via USB-C e c'è anche il jack da 3,5 mm. All'interno dell'app Nothing X troviamo anche l’equalizzatore a 8 bande che permette di personalizzare in modo fine il profilo sonoro, adattandolo alle proprie preferenze o al tipo di contenuto. C'è anche una modalità avanzata dell'equalizzatore, oltre a quella standard.

Altro capitolo importante è senza dubbio l'ANC. Ma come funziona la cancellazione attiva sulle Hedphone (1)? In ambienti rumorosi, la cancellazione attiva del rumore (ANC) fa la differenza: il sistema ibrido con microfoni feedforward e feedback analizza l’ambiente ogni 600 ms e si adatta in tempo reale, mentre un sistema di rilevamento delle perdite tra padiglione e orecchio assicura una soppressione efficace anche se le cuffie non sono indossate perfettamente.

Il risultato è un silenzio ottimo e profondo, ideale per concentrarsi o rilassarsi anche in metropolitana o in ufficio open space. Ovviamente, quando serve invece restare consapevoli di ciò che accade intorno, non manca la Transparency Mode che lascia passare i suoni ambientali.

Lato chiamate, nessun problema. Ii quattro microfoni con tecnologia Clear Voice isolano la voce e sopprimono i rumori di fondo. Nei test in strada e nei bar affollati, l’interlocutore ha sempre sentito chiaramente, senza distorsioni o “effetto tunnel”.

Esperienza d’uso

Partiamo subito col dire che la connessione Bluetooth 5.3 è stabile e supporta la doppia connessione simultanea, attivabile nella sezione "impostazioni del dispositivo" nell'app. Siamo passati senza interruzioni dal laptop allo smartphone, rispondere a una chiamata e poi riprendere la visione di un film, tutto senza dover ricollegare manualmente le cuffie.

Secondo il nostro parere, il Button laterale, personalizzabile tramite app, è il vero centro di controllo: un click per attivare Channel Hop e passare rapidamente tra le app audio più usate, una pressione prolungata per attivare l’assistente vocale o registrare una nota vocale tramite Essential Space. Purtroppo però, queste funzioni sono attualmente esclusiva per Phone (3), ma in arrivo anche su altri dispositivi Nothing. Qui sotto invece le funzioni disponibili personalizzabili per i vari pulsanti, su smartphone iOS e Android (non Nothing).





D'altro canto, l’app Nothing X è disponibile per Android e iOS e l'abbiamo trovata fatta molto ben, con controllo granulare su ogni aspetto. Dall'app si può personalizzare dall'equalizzatore avanzato alla rimappatura dei controlli, dalla gestione delle connessioni alle notifiche intelligenti. Inoltre, molto apprezzata la possibilità di condividere i propri preset audio tramite QR code. Infine, le cuffie riconoscono automaticamente quando vengono indossate o rimosse, mettendo in pausa o riprendendo la riproduzione senza interventi manuali. Un dettaglio che, nella pratica, si rivela comodissimo soprattutto durante le giornate frenetiche. Questa funzione deve essere attivata però dall'utente tramite l'app, nella sezione "impostazioni del dispositivo" e poi attivando la voce "over-ear detection".

Autonomia e ricarica

Andando subito al punto, con ANC attivo, si raggiungono fino a 35 ore di ascolto continuato; disattivando la cancellazione del rumore, si arriva a ben 80 ore, un valore che nella pratica ci ha permesso dover ricaricare le cuffie meno di una volta a settimana anche con un uso intenso. Inoltre, in circa 10 minuti di ricarica si ottengono oltre 2 ore di riproduzione con ANC attivo, o 5 ore senza ANC. beh, niente male.

La ricarica avviene tramite USB-C e il cavo incluso nella confezione è di ottima fattura. Come detto all'inizio, per chi preferisce la connessione cablata, è presente anche il jack da 3,5 mm, che consente di utilizzare le cuffie anche con dispositivi privi di Bluetooth o in situazioni dove si desidera la massima qualità senza compressioni.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo ufficiale di lancio è fissato a 299 euro in Europa, una scelta che le rende sicuramente più convenienti rispetto a modelli di marchi come Sony ed Apple ad esempio. Per quanto riguarda le colorazioni, Nothing ha scelto di proporre le Headphone 1 in bianco e nero.

La disponibilità delle Nothing Headphone 1 è prevista a partire da oogi, 1° luglio 2025, in concomitanza con il lancio del nuovo Nothing Phone 3. Le cuffie saranno acquistabili sia online che nei principali negozi di elettronica in Europa, Stati Uniti e Regno Unito.

In conclusione, dopo giorni di utilizzo, le Nothing Headphone (1) si sono rivelate molto più di un semplice accessorio audio. Sono uno strumento che accompagna la quotidianità, capace di adattarsi quasi a ogni contesto. Indubbiamente, il design trasparente e minimalista le rende un oggetto di stile, ma anche la qualità audio vuole essere protagonista, seppur in linea con il prezzo di vendita.

I controlli fisici ci hanno convinto. Abbiamo apprezzato il piacere di interagire con la tecnologia in modo diretto e preciso. Buona anche l’integrazione con l’app Nothing X, peccato per le funzioni smart come Channel Hop e Essential Space, esclusiva per smartphone Nothing. Molto bene anche l’autonomia e la rapidità di ricarica.

Detto ciò, il prezzo di 299 euro le colloca in una fascia medio-alta, con una dotazione tecnica, cura costruttiva e l’esperienza d’uso che giustifica in sostanza il prezzo. Per distinguersi dalla massa e avere un prodotto curato a livello di design e con comunque una qualità audio di buon livello, queste Nothing Headphone (1) sono cuffie decisamente consigliate.