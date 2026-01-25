DJI Mini 5 Pro Combo Fly More scende a 839 su Amazon: top tra i droni, ultraleggero, 3 batterie e sensore da 1 pollice

Il nuovo DJI Mini 5 Pro Combo Fly More è disponibile su Amazon a 839 e punta a conquistare anche i meno esperti grazie alla certificazione C0, al sensore CMOS da 1 pollice, al video HDR 4K/60fps e ai sistemi avanzati di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli. Un'offerta interessante per chi cerca qualità elevata in un formato compatto e pronto al volo

Il DJI Mini 5 Pro Combo Fly More è uno dei droni più interessanti del momento per chi desidera avvicinarsi al mondo delle riprese aeree senza rinunciare alla qualità. In questo periodo è disponibile su Amazon al prezzo di 839, una cifra che lo rende particolarmente appetibile considerando la dotazione tecnica e gli accessori inclusi nella versione Combo.

Il punto di forza del Mini 5 Pro è il suo design ultraleggero e pieghevole, grande quanto il palmo di una mano, che permette di trasportarlo ovunque con facilità. La certificazione C0 consente di volare in modo più semplice e con meno vincoli normativi, e questo lo rende ideale anche per i principianti. A bordo sono presenti 42 GB di memoria interna, utili per iniziare subito a registrare senza dover necessariamente inserire una microSD.

Dal punto di vista fotografico e video, il drone si distingue per il sensore CMOS da 1 pollice, capace di catturare video HDR 4K a 60 fps con un livello di dettaglio elevato e colori particolarmente vividi. Lo stabilizzatore avanzato consente inoltre riprese verticali reali e una rotazione di rollio fino a 225°.

La sicurezza in volo è affidata a un sistema di rilevamento omnidirezionale degli ostacoli che combina sensori visivi e LiDAR, funzionante anche in condizioni di scarsa illuminazione. Questo migliora sensibilmente l'esperienza durante i voli notturni e rende più affidabile il ritorno automatico alla base.

Non manca il supporto alle funzioni intelligenti di DJI, tra cui un ActiveTrack 360° migliorato che consente di seguire i soggetti in modo più preciso e stabile. L'autonomia arriva fino a 36 minuti di volo con una singola batteria, mentre la ricarica rapida permette di ricaricare tre batterie in circa 115 minuti.

La confezione Combo Fly More include il drone DJI Mini 5 Pro, il radiocomando DJI RC-N3, tre batterie, un hub di ricarica, eliche di ricambio, filtri ND e altri accessori pensati per affrontare al meglio ogni sessione di volo.