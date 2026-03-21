C'è un TV OLED da 65'' a 900, ma anche 2 modelli LG e un QNED al minimo storico: il giorno delle Smart TV

Una vera ondata di sconti sulle Smart TV: OLED LG di altissimo livello, un sorprendente 65" sotto i 1.000 e un QNED al minimo storico. Ecco i modelli più interessanti da non perdere

Le promozioni attive su Amazon stanno trasformando questo in un vero giorno d'oro per le Smart TV, con offerte che spaziano dai modelli OLED di fascia alta fino a soluzioni più economiche ma comunque complete per ogni esigenza. In prima linea troviamo i TV firmati LG, affiancati da alternative particolarmente aggressive sul fronte prezzo.

Tra i modelli più interessanti spicca LG OLED evo AI G5 da 55 pollici, ora disponibile a 1.299. Si tratta di un TV premium pensato per chi cerca qualità d'immagine ai massimi livelli, grazie alla tecnologia OLED evo e a un processore avanzato con AI. Perfetto per film, serie TV e gaming, è una delle soluzioni più complete oggi sul mercato, anche grazie alla presenza della base da appoggio inclusa.

Subito sotto troviamo LG OLED AI B5 da 55 pollici, proposto a soli 736,82 con coupon da attivare in pagina, una cifra estremamente competitiva per un OLED di ultima generazione. Questo modello integra il processore α8 Gen2, supporta Dolby Vision e Dolby Atmos e offre funzionalità gaming complete come VRR, G-SYNC e FreeSync fino a 4K a 120Hz, oltre a ben 4 porte HDMI 2.1. Una scelta ideale per chi vuole entrare nel mondo OLED con un budget più contenuto.

Per chi preferisce una soluzione più economica ma comunque moderna, c'è LG QNED80 da 55 pollici a 429, attualmente al minimo storico. Questo modello utilizza tecnologia QNED con Dynamic Color, è dotato di processore α7 Gen8 e offre un design super slim, oltre a tutte le funzionalità smart di webOS con AI e supporto al gaming con VRR in 4K a 60Hz.

Grande sorpresa anche sul fronte diagonale: il TV OLED da 65 pollici di Hisense scende a soli 900,74 (anche in questo caso con coupon da applicare in pagina): diventa così uno dei modelli più interessanti per chi cerca grande formato e qualità OLED a un prezzo mai visto prima. Parliamo di un pannello 4K a 120Hz, perfetto anche per contenuti sportivi e gaming.