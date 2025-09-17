AV2 in arrivo entro fine anno: il nuovo codec open source, cosa cambia nel video streaming

La Alliance for Open Media (AOMedia) si prepara a introdurre una novità di grande rilievo nel panorama della codifica video: il codec AV2, successore di AV1. La finalizzazione è prevista entro la fine del 2025 e, secondo il consorzio, rappresenterà un vero e proprio salto generazionale in termini di prestazioni e capacità.

Il nuovo standard nasce con l'obiettivo di migliorare ulteriormente la compressione video, garantendo una qualità più elevata a parità di banda, ma anche di rispondere alle esigenze emergenti del settore. AV2, infatti, sarà ottimizzato per applicazioni come la realtà aumentata (AR) e la realtà virtuale (VR), oltre a offrire supporto avanzato per la trasmissione di più flussi video in split screen, caratteristica sempre più richiesta nel mondo dello streaming e degli eventi digitali.

Al momento, AOMedia non ha diffuso dettagli tecnici approfonditi sul codec, limitandosi a sottolineare che AV2 sarà in grado di operare su un intervallo di qualità video più ampio e con una gestione più efficiente dei contenuti visualizzati a schermo.

AV2: quali le prospettive d'adozione del nuovo standard?

Un sondaggio interno alle aziende parte del consorzio rivela inoltre prospettive di adozione rapida: il 53% delle società si dichiara pronta a implementare AV2 entro il primo anno dalla pubblicazione, mentre l'88% lo sarà entro due anni. Numeri che lasciano immaginare una diffusione capillare, simile a quella di AV1, oggi già ampiamente supportato.

AV1 era stato lanciato con la promessa di offrire un'alternativa royalty free ai codec proprietari MPEG, e alla guida di AOMedia si trovano colossi come Amazon, Apple, Cisco, Google, Intel, Meta, Microsoft, Mozilla, Netflix, NVIDIA, Samsung e Tencent. Ad oggi, l'alleanza conta 48 membri, tutti impegnati a rendere disponibili senza licenze i propri brevetti relativi alle tecnologie di codifica audio e video, così da mantenere il nuovo standard libero da royalty.

Tuttavia, l'esperienza con AV1 ha dimostrato che il percorso non è privo di ostacoli: società di licensing come Sisvel hanno raccolto pool di brevetti ritenuti essenziali per AV1 e chiedono il pagamento di licenze per i dispositivi hardware che lo supportano. Per questo, AOMedia ha attivato un programma di difesa legale volto a sostenere le aziende che si trovano coinvolte in dispute relative alluso del codec.