2 smart TV da 65'' QLED sono crollate di prezzo, 479 o 499, sono Hisense molto apprezzate

Su Amazon due Smart TV Hisense QLED da 65 pollici sono contemporaneamente in offerta a prezzi mai visti: la 65E77NQ a 479 (era 719, -33%) e la 65A72NQ a 499 (era 539). Entrambe girano su VIDAA U7, supportano Dolby Vision, HDR10+, Dolby Atmos e integrano Alexa Built-in

Quando due televisori della stessa marca partono da listini così diversi e finiscono allo stesso livello di prezzo, qualcosa di insolito sta succedendo. È esattamente il caso delle due Hisense QLED da 65 pollici in offerta su Amazon: la 65E77NQ scende a 479 con uno sconto del 33% dal prezzo originale, mentre la 65A72NQ tocca i 499 da 539. Il risultato paradossale è che il modello di gamma superiore costa oggi 20 in meno di quello di accesso, una finestra da sfruttare prima che i prezzi si riallineino.

Entrambe le TV condividono una base tecnica solida: pannello QLED 4K con tecnologia Quantum Dot da 65 pollici, risoluzione 3840×2160 pixel, contrasto nativo di 5000:1, luminosità di 350 nit e angolo di visione di 178°. Il supporto HDR copre in entrambi i casi Dolby Vision, HDR10, HDR10+ e HLG, con compatibilità garantita con tutte le piattaforme streaming premium. Il sistema audio integra Dolby Atmos e DTS Virtual X decoding con virtualizzazione multicanale. Entrambe montano il tuner digitale terrestre e satellitare DVB-T2/S2 HEVC 10 con supporto alla piattaforma lativù 4K.

Le differenze emergono nel posizionamento di serie: la 65E77NQ appartiene alla serie E7N, il livello superiore nella lineup Hisense QLED 2024, originariamente progettato per competere con i TV di fascia medio-alta di altre marche a oltre 700. La 65A72NQ è della serie A7N, concepita come punto di ingresso nella gamma QLED. In termini pratici, sono molto simili con la E77NQ che si distingue per finiture costruttive leggermente superiori e peso di 18,6 kg contro circa 16 kg della A72NQ, indice di componentistica più robusta.

Sul fronte gaming, entrambi i modelli supportano la Game Mode Plus con ALLM (Auto Low Latency Mode) e VRR per la sincronizzazione adattiva del frame rate, ma la frequenza massima di aggiornamento si ferma ai 60Hz nativi: non sono quindi la scelta ideale per chi gioca a titoli competitivi su PS5 o Xbox Series X a 120fps. Chi usa la TV prevalentemente per film, serie TV e gaming casual non sentirà questa limitazione.

La piattaforma smart è VIDAA U7 su entrambi i modelli, con accesso a tutte le principali app di streaming, aggiornamenti OTA garantiti, interfaccia fluida e supporto a Alexa Built-in e VIDAA Voice per il controllo vocale nativo. Il telecomando include microfono integrato. La connettività fisica comprende 3 porte HDMI, 2 USB, uscita ottica, CI+, AV composito ed Ethernet.

Il consiglio è diretto: a questi prezzi la 65E77NQ a 479 è l'acquisto da fare senza esitare, anche perché è un TV che era venduto a 719 pochi mesi fa e che ora costa meno del modello entry-level della stessa generazione è un'anomalia di mercato difficile da ignorare. La 65A72NQ a 499 resta comunque valida per chi preferisce la semplicità di una TV leggermente più leggera e compatta.