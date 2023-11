Zero Motorcycles presenta la gamma 2024. Arrivano anche le moto elettriche da 11 kW

Come successo sempre negli ultimi anni, anche Zero Motorcycles partecipa ad EICMA, in rappresentanza di chi ha creduto nell'elettrico in tempi non sospetti. In questa edizione, nella conferenza di apertura, la casa americana ha presentato la gamma 2024, con una importante novità.

Zero ha presentato l'inedita "S", che a un primo sguardo può sembrare simile alle sorelle maggiori, ma omologabile con potenza di 11 kW. Significa che questa moto può essere guidata dai 16 anni, oppure dai titolari della patente B, che sono però curiosi di passare al mondo delle due ruote.

La moto è dotata del nuovo motore Z-Force 75-7, e della batteria da 14,4 kWh, che possono spinegere la S fino a 248 km di autonomia. Il peso, di 223 kg, è ottimo considerando che si tratta di una moto full size. Sempre nell'ottica di attirare quanti più rider possibile, Zero ha migliorato anche la SR, che per la stagione 2024 sarà disponibile di serie nella configurazione per chi ha conseguito la patente A2, ma con la possibilità di un upgrade in vista del passaggio alla patente A.

C'è poi la famiglia dual sport, dove troviamo un altro esordio per una moto con potenza entry level. Infatti anche la nuova DS sarà disponibile con 11 kW di potenza, portando a più utenti l'esperienza di una moto importante come la DSR/X. Di serie monta pneumatici Pirelli Scorpion e ruote in lega leggera, che contribuiscono alla riduzione del peso complessivo della moto, fissato a 239 kg.

La nuova DSR MY24, come la SR, sarà disponibile per patente A2, con possibilità di essere successivamente potenziata, tramite un aggiornamento software. La coppia passerebbe così da 170 Nm a 195 Nm. Per chiudere la gamma ci sono poi la DSR/X e la sua versione speciale Black Forest Edition. Comprende un parabrezza maggiorato, paramani, barre para motore, protezioni fari, fari supplementari, cavalletto centrale e tris di borse. Disponibile anche un kit catena per le situazioni di fuoristrada più impegnativo e una linea accessori che puntano ad aumentare ulteriormente la capacità della batteria o la velocità di ricarica. Non bisogna dimenticarsi delle piccole offroad FX e FXE, sempre disponibile a 11 kW. Poi sempre presenti le sportive SR/F e SR/S.

Tante novità, e ruolo sempre più primario per Zero Motorcycles, anche in Europa, e per questo la casa ha deciso di confermare gli attuali prezzi promozionali per tutto il 2024. Il listino dunque è il seguente: