WWDC 2023: cosa aspettarsi da Apple tra sistemi operativi, visore e MacBook?

Mancano davvero pochi giorni al prossimo 5 giugno, data in cui Apple realizzerà il suo keynote di apertura della WWDC 2023, quella conferenza per gli sviluppatori che tutto il mondo attende ogni anno. Quest'anno però l'attesa sembra ancora più spasmodica perché l'azienda di Cupertino sembra finalmente pronta a presentare ufficialmente il suo primo visore a realtà mista oltre ad una valanga di altre novità riguardanti i sistemi operativi iOS, iPadOS, watchOS ma anche xrOS proprio il sistema per il visore.

E se questo non bastasse le indiscrezioni parlano anche dell'arrivo di un nuovo MacBook Air dall'inedita diagonale del display pari a 15.5 pollici. Ma andiamo con ordine e vediamo cosa aspettarci dal keynote di apertura della WWDC 2023.

WWDC 2023: quando verrà trasmessa?

Il keynote di apertura della WWDC 2023 avverrà esattamente alle ore 19 del prossimo 5 giugno. Segnatevi dunque questa data perché avrete la possibilità di vedere dal vivo quello che l'azienda di Cupertino ha in serbo per tutti gli utenti. Sì, perché durante la conferenza sicuramente verranno svelate novità riguardanti tutti i nuovi sistemi operativi per iPhone, iPad, Apple Watch, Mac ma anche Apple TV e sicuramente anche per il nuovo visore Reality Pro (questo è l'ipotetico nome dato dalle indiscrezioni in questi mesi).

Il keynote della WWDC 2023 dovrebbe venire trasmesso come ormai è prassi degli ultimi anni come video preregistrato nella solita megnifica scenografia dell'Apple Park di Cupertino e tra le varie apparizioni di più dirigenti e ingegneri Apple. Come ogni WWDC che si rispetti, quest'anno Apple permetterà alla stampa e soprattutto agli sviluppatori di partecipare al keynote lunedì di persona e poi effetturare un tour dell'Apple Park oltre a poter partecipare a sessioni speciali incentrate sugli annunci di Apple.

Come guardare la WWDC 2023 in diretta?

Per coloro che non saranno presenti all'Apple Park, Apple trasmetterà in streaming tutta la conferenza di presentazione della WWDC 2023 attraverso più canali. Basterà in questo caso sintonizzarsi alle ore 19 del 5 giugno direttamente sul sito web ufficiale di Apple oppure tramite l'app Apple Developer (se si è sviluppatori), tramite l'app Apple TV e anche direttamente sul canale di Apple su YouTube.

Apple Reality Pro: sarà lui il re della serata!

Sarà sicuramente lui al centro dell'attenzione di tutti ossia il primo vero visore a realtà mista realizzato da Apple: Reality Pro (se si chiamerà davvero così). Lo menzioniamo subito e prima di tutte le altre cose che probabilmente vedremo alla WWDC 2023 anche se potremmo vederlo alla fine del keynote come una sorta di ''One More Thing'' alla Steve Jobs.

Reality Pro è un device completamente nuovo per Apple che per la prima volta dunque decide di aprire ad una catagoria di prodotto mai prima d'ora considerata dall'azienda di Cupertino. Un visore a realtà mista che sembra avere delle specifiche di fascia altissima così come anche il prezzo al quale si pensa potrà venire venduto ossia più di 3000 dollari.

Di fatto il nuovo Reality Pro si proporrà a tutti come device innovativo perché proporrà una configurazione mai vista ad oggi su di un visore in commercio ossia due pannelli MicroLED 4K dalla diagonale di 1.41 pollici con addirittura la possibilità di spingere la luminosità di picco oltre i 5000 nit. E proprio questo valore sembra letteralmente stellare se pensiamo che con questa luminosità il visore potrebbe tranquillamente prevedere la riproduzione in HDR che, lo ricordiamo, non è una caratteristica comune nella categoria dei visroe visto che Meta Quest 2, ad esempio, si ferma a 100 nit, PSVR2 a circa 265 nit e altri visori AR, invece, propongono ad esempio display da 500 nit, nel caso di Microsoft HoloLens 2, o da 2000 nit, nel caso di Magic Leap 2.

Quello che farà da contorno al nuovo Reality Pro è chiaramente il suo sistema operativo e quanto Apple riuscirà a convincere gli sviluppatori nel seguirla nel suo mondo virtuale. Secondo quanto riferito, il visore sarà alimentato da xrOS, che secondo quanto riferito sta per "realtà estesa". La piattaforma software supporterà un'ampia gamma di funzionalità, tra cui FaceTime, intrattenimento ma anche giochi e la possibilità di creare mondi e stanze virtuali e molto altro.

Reality Pro consentirà agli utenti di passare dalla modalità AR a quella VR, una funzionalità che sarà parte integrante del software xrOS. La modalità VR su xrOS fornirà un'esperienza completamente coinvolgente. Ruotando l'interruttore simile a una corona digitale presente sul visore stesso, xrOS passerà progressivamente alla modalità AR in modo che gli utenti saranno in grado di vedere il mondo che li circonda. Dovrebbe possedere un design estremamente leggero perché, secondo le ultimissime indescrizioni, Apple avrebbe deciso di porre la batteria esterna al visore, da poter agganciare alla cintura o da mettere in tasca, in modo da rendere gli occhiali il più possibile leggeri e dunque comodi da portare. Tutto questo però ha creato qualche dubbio sulla comodità di utilizzo ma anche sulla durata della batteria che potrebbe aggirarsi sulle due ore continuative.

Reality Pro comunque non dovrebbe arrivare prima della fine dell'anno e chiaramente sarà un prodotto estremamente di nicchia che potrebbe rivoluzionario il mondo della realtà virtuale, aumentata e dunque mista oppure essere un flop epocale (come stanno dichiarando alcuni analisti più pessimisti). Chiaramente sarà il pubblico e in questo caso anche gli sviluppatori a decretarne il successo o meno.

MacBook Air 15,5 pollici: ci sarà davvero?

Secondo i ben informati Apple alla WWDC 2023 presenterà anche un nuovo MacBook Air con una diagonale del display mai vista finora su questo tipo di prodotto ossia 15,5 pollici. L'idea è quella di rilanciare il mercato dei notebook che a causa della crisi globale ha visto qualche dato in discesa e chiaramente presentare un MacBook dal prezzo interessante (e più economico degli altri) ma con un processore potente e con un display ampio potrebbe catturare l'attenzione di molti.

Attualmente sappiamo che il MacBook Air è disponibile solo in un'opzione di dimensione dello schermo ossia quella classica da 13,6 pollici. L'idea di portare un display più ampio permetterebbe per la prima volta di proporre agli utenti un Air con uno schermo più grande al livello di MacBook Pro.

Come sarà questo nuovo MacBook Air da 15 pollici? Sicuramente simile al MacBook Air attuale a livello di deisng ma con una risoluzione dello schermo identica a quella del MacBook Pro da 14 pollici. Questo significa che il display potrebbe essere leggermente meno nitido rispetto al MacBook Pro da 14 pollici poiché la stessa risoluzione verrà estesa su di una diagonale da 15 pollici. In termini di prestazioni, il MacBook Air da 15 pollici dovrebbe utilizzare il processore M2 di Apple e offrire prestazioni "alla pari" degli attuali Mac basati su M2.

Il prezzo esatto del MacBook Air da 15 pollici è sconosciuto. Tuttavia, considerando la differenza di prezzo di 500 dollari tra i modelli base di MacBook Pro da 14 e 16 pollici, ci si aspetta che il MacBook Air da 15 pollici porti un incremento di prezzo di circa 500 dollari rispetto al modello M2 da 13 pollici. Ciò fisserebbe il prezzo previsto di questo nuovo MacBook Air da 15'' a circa 1.799 dollari e in Italia ci si potrebbe attendere un prezzo di circa 1.899 o 1999€ ossia una via di mezzo tra i 1.529€ di Air con M2 da 13'' e i 2.499€ di MacBook Pro 14'' entry level.

Come cambierà iOS 17?

Partiamo dalle indiscrezioni riguardanti i vari sistemi operativi che Apple presenterà direttamenrte alla WWDC 2023 e iniziamo soprattutto con il nuovo iOS 17 ossia il sistema operativo per l'iPhone. Sarà sicuramente uno delle attrattive principali tra i sistemi operativi soprattutto perché ci si aspetta molto dalle novità che, attenzione, non rivoluzioneranno il sistema ma risolveranno molti bug e speriamo possano dare anche una ventata di novità. Cosa c'è in programma per le nuove funzionalità di iOS 17? Ecco cosa dicono le indiscrezioni.

Un'app di journaling completamente nuova: questa app si integrerà con l'app Dov'è di Apple per creare un'app di journaling "intelligente" che integri una serie di diverse funzionalità basate sulla posizione. Non si sa bene come sarà stata sviluppata da Apple ma secondo molti baserà le attività e il reporting tramite proprio le posizione dell'utente e del suoi iPhone. Sarà secondo molti un'estensione del servizio ''Trova il mio''.

Nuova modalità "smart display": per la serie iPhone 14 Pro, Apple sta pianificando nuove funzionalità per il display sempre attivo. Secondo quanto riferito, iOS 17 includerà una nuova interfaccia orizzontale per la schermata di blocco sempre attiva che permetterà di mostrare moltissime attività come gli appuntamenti del calendario, le previsioni del tempo ma anche tutte le notifiche.

Nuove funzionalità dell'app Salute: con iOS 17, secondo quanto riferito, Apple aggiungerà nuove funzionalità di monitoraggio dell'umore e delle emozioni. Queste consentiranno agli utenti di registrare il proprio stato d'animo su base giornaliera, rispondere a domande specifiche ogni giorno e tenere traccia dei risultati nel tempo. Apple ha piani più ambiziosi per questa funzionalità in futuro, incluso l'utilizzo di "algoritmi per determinare l'umore di un utente tramite la voce, quali parole ha digitato e altri dati sui propri dispositivi". L'app Health dovrebbe inoltre acquisire nuove funzionalità per la gestione delle condizioni della vista, come la possibilità di memorizzare informazioni sui contatti e sulla prescrizione degli occhiali. E non solo perché sembra che sia in previsione l'arrivo dell'app Salute direttamente su iPad.

Sideloading e app store di terze parti: in risposta alle pressioni normative nell'Unione Europea, Apple sta preparando ad aprire l'iPhone agli app store di terze parti. Ciò consentirà agli utenti di iPhone di installare app da fonti diverse dall'App Store di Apple. Si dice che queste funzionalità siano incluse come parte di iOS 17, ma saranno disponibili solo nell'Unione Europea e dunque gli utenti USA come anche altri paesi non troveranno alcuna apertura in tal senso.

Aggiornamenti all'app Wallet: secondo Bloomberg, Apple sta preparando modifiche "significative" all'app Wallet come parte di iOS 17. Al momento non sono disponibili ulteriori dettagli su ciò che includono queste modifiche ma si parla di una rivoluzione da un punto di vista del design con una separazione netta in due diverse sezioni per quanto concerne le carte di credito e le carte fedeltà. Non è chiaro poi se arriverà anche molto altro.

AirPlay e SharePlay: Apple ha anche lavorato a miglioramenti di SharePlay che potrebbe dunque ampliare le sue funzionalità. Non solo perché in Apple sembra che si stia lavorando anche per espandere AirPlay in più luoghi, inclusi gli hotel.

Al di là di quanto si vocifera, probabilmente Apple ha in cantiere altre nuove funzionalità di iOS 17. L'azienda è generalmente abbastanza brava a prevenire la fuoriuscita della maggior parte dei dettagli del suo software. Ciò significa che c'è sempre un elemento di sorpresa durante i keynote del WWDC. Dunque non rimane che attendere per scoprire effettivamente cosa presenterà Apple per iOS 17.

iPadOS 17: cosa arriverà sugli iPad?

Per gli utenti iPad, Apple annuncerà anche iPadOS 17 alla WWDC di quest'anno. Allo stato attuale, le voci su cosa aspettarsi da iPadOS 17 sono piuttosto povere. L'indiscrezione più concreta che abbiamo sentito finora è arrivata da Bloomberg, che aveva riportato la notizia secondo la quale sul nuovo iPadOS 17 arriverà l'app Salute. Questo segnerebbe per la prima volta l'estensione da parte di Apple della sua app per la Salute oltre alla presenza su iPhone.

Ci sono una manciata di altre funzionalità che sembrano plausibili per iPadOS 17 e in particolare, ci aspettiamo di vedere le opzioni di personalizzazione della schermata di blocco, che sono arrivate per la prima volta su iPhone con iOS 16 ma non ancora su iPad. Potremmo anche vedere l'app Journaling di iOS 17 arrivare su iPad con iPadOS 17. Per il resto non abbiamo molto altro su cui bassare effettivi arrivi.

macOS 14: come si chiamerà il nuovo sistema per i Mac?

Come successo per iPadOS 17 anche per macOS 14 ci sono davvero pochissime indiscrezioni su quelle che saranno le novità introdotte da Apple per il sistema operativo dei Mac. L'aggiornamento dovrebbe includere probabilmente alcune nuove funzionalità che Apple si appresta a portare su iOS 17 come una sorta di supporto e integrazione della nuova app Journaling o chissà se accesso alle nuove funzionalità dell'app Dov'è.

Per il resto non sappiamo davvero molto soprattutto non sappiamo ancora come si chiamerà. Se Apple manterrà la dicitura delle località del Golden State o se invece cambierà. Arriveranno con ogni probabilità novitò riguardanti le app native come Mail e Safari ma anche aggiornamenti sui Widget o chissà se vedremo funzionalità più spinte viste sui sistemi operativi di iPhone e iPad trasposte anche su Mac?

watchOS 10: sarà davvero il più grande aggiornamento di sempre?

Si dice che watchOS 10 ossia il nuovo sistema operativo degli Apple Watch risulterà il più importante aggiornamento mai realizzato da Apple per i suoi smartwatch. C'è molta attesa per vedere cosa avrà in serbo Tim Cook ma sembra che gli ingegneri abbiano lavorato molto per ridisegnare completamente l'interfaccia grafica di watchOS. La chiave di questo nuovo design sarà una ritrovata attenzione ai widget. Secondo quanto riferito, watchOS 10 utilizzerà i widget come "parte centrale" dell'esperienza software di Apple Watch. Dunque si pensa che il nuovo design sarà simile a "widget stack", una funzionalità su iPhone e iPad che consente agli utenti di impilare più widget uno sopra l'altro per poi scorrerli.

Secondo Bloomberg, gli utenti di Apple Watch potranno scorrere i widget per effettuare il monitoraggio delle attività, il meteo, le azioni, gli appuntamenti del calendario e altro ancora. La nuova interfaccia sarà "disponibile come overlay per qualsiasi quadrante".

L'attenzione di Apple sui widget potrebbe spingersi fino a includere nuove funzionalità per la Digital Crown su Apple Watch. Nella versione attuale di watchOS, premendo la corona digitale si accede alla schermata iniziale dell'Apple Watch. In watchOS 10 sembra che Apple stia testando di far aprire una nuova interfaccia dei widget. Al di fuori dei widget, probabilmente watchOS 10 incorporerà anche molte delle nuove funzionalità di iOS 17 come la nuova funzionalità del monitoraggio dell'umore e delle emozioni nell'app SAlute e l'app Journaling come una sorta di integrazione con watchOS 10.

tvOS 17: novità per Apple TV e HomePod?

Come per macOS 14 anche su tvOS 17 non ci sono indiscrezioni chiare. Sappiamo che gli utenti utilizzano tvOS per la sua Apple TV ma anche per HomePod e non è chiaro quali novità Apple introdurrà per entrambi i prodotti.

