Weekend allo Store Apple di Via del Corso a Roma: gratis tanti eventi ''Apps for the Future''

Storie di app 100% italiane nel weekend del 26-28 maggio allo Store di Apple Via del Corso a Roma dove in una tre giorni aperta a tutti si potranno incontrare diverse realtà di sviluppatori che hanno fatto parte della Apple Developer Accademy e soprattutto sono ora passati agli onori della cronaca per i successi raggiunti. Un'iniziativa che fa parte come sempre di ''Today at Apple'' e che in questo caso riguarderà soprattutto ''Apps for the Future'' ossia svariati incontri sul mondo delle app.

Dal 26 al 28 maggio sarà possibile dunque incontrare personaggi del calibro di Bending Spoons che ha realizzato e parlerà della sua applicazione ''Splice'' ma anche della romana redBit Games che parlerà invece della sua creatura ossia ''Jelly Juice'' . Non solo perché a seguire ci sarà la possibilità anche di incontrare i Marshmellow Games per le app dedicate ai bambini e anche racconti con 4books, Buddyfit e Serenis per quanto concerne il mondo delle app sulla salute e benessere.

QUI trovate il programma completo e i dettagli di Apps for the Future.

Apple: ecco il programma degli incontri ''Apps for the Future''

Venerdì 26 maggio, ore 18:00-19:00

“Spotlight”: Scopri il mondo della Apple Developer Academy

Nel weekend dedicato all’iniziativa “Apps for the Future”, Apple Via del Corso ospita alcuni ex studenti della Apple Developer Academy. Inaugurata nel 2016 in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli, l’Academy fornisce agli aspiranti sviluppatori e sviluppatrici le basi per imparare a progettare, sviluppare e distribuire un’app. L’incontro è rivolto a tutte le persone che hanno la passione per il mondo del coding che avranno la possibilità di ascoltare l’esperienza di alcuni studenti, esplorare il processo creativo alla base di app come TruSteppy e Sunlitt e fare domande ai partecipanti.



Sabato 27 maggio, ore 11:00-12:30

“Lab app”: Video editing su Splice con Bending Spoons

Chiara Vivaldi, product manager di Bending Spoons, racconta la storia e i successi della startup italiana. Con sede a Milano, Bending Spoons è una delle aziende tecnologiche più all’avanguardia d’Europa. Nata nel 2013, ha servito quasi mezzo miliardo di persone in tutto il mondo, registrando 100 milioni di utenti. Nel corso dell’incontro si parlerà anche di Splice, app di video editing semplice e potente. Chiara mostrerà come fare un montaggio video su iPad usando la funzione chroma-key per scontornare le figure e inserirle su nuovi sfondi animati.



Sabato 27 maggio, ore 16:00-17:30

“Lab app”: Da un’idea al videogioco con redBit games

Massimo Guareschi, co-fondatore e CEO di redBit games, racconta il percorso di una delle più note software house indipendenti presenti in Italia. Fondata a Roma nel 2013, sviluppa giochi su piattaforme mobili ed è diventata famosa per Haunted Manor; con oltre 60 casual games alle spalle, nel 2015 ha fondato anche Tiny Games. Massimo Guareschi mostrerà come un’idea può diventare un videogioco. Partendo dal prodotto di punta di redBit, Jelly Juice, verrà realizzato con Procreate su iPad lo sketch di un personaggio, provando a elaborarlo fino al concept finale.



Domenica 28 maggio, ore 11:00-12:30

“Lab app”: Impara giocando con Smart Tales e Marshmallow Games

Cristina Angelillo, mamma e CEO di Marshmallow Games, racconterà questa innovativa realtà italiana che crea app interattive per bambini nel settore del gaming e dell’edutainment. In questa sessione, i partecipanti e le partecipanti potranno tuffarsi nell’affascinante mondo di Smart Tales esercitandosi con la matematica e le materie STEM su iPad e fogli di carta. Per finire, i lavori svolti verranno mostrati sul Video Wall.