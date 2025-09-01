Troppo sottile per la SIM: liPhone 17 Air sarà eSIM-only
01 Settembre 2025
Apple si prepara a un nuovo passo nella transizione definitiva verso i dispositivi senza slot per SIM fisiche. Secondo quanto riportato da MacRumors, l'azienda ha avviato corsi di formazione per i dipendenti degli Apple Store e dei rivenditori autorizzati nell'Unione Europea, con l'obiettivo di prepararli all'arrivo dell'iPhone 17 Air, il primo modello venduto nel continente privo del vano per le SIM tradizionali.
Il programma di formazione, disponibile tramite l'app SEED, dovrà essere completato entro il 5 settembre e riguarda nello specifico il funzionamento e la gestione delle eSIM. Questa tecnologia, già presente da diversi anni sugli iPhone, consente di attivare piani cellulari senza dover inserire una scheda fisica. In pratica, i dati della SIM sono integrati direttamente nel dispositivo e possono essere configurati tramite software.
iPhone 17 Air eSIM: un passaggio che non sorprende?
Il passaggio non sorprende: Apple aveva già introdotto nel 2022, con l'iPhone 14, il primo modello eSIM-only negli Stati Uniti, eliminando completamente lo slot SIM. Con l'iPhone 17 Air, la strategia si espande ora anche al mercato europeo, composto da 27 Paesi, con la possibilità che la formazione venga estesa anche oltre i confini UE.
Il modello in questione, chiamato anche iPhone 17 Slim, è stato al centro di indiscrezioni per il suo design particolarmente sottile. La scelta di rimuovere il carrellino SIM risponderebbe proprio alla necessità di ridurre lo spessore del dispositivo senza compromettere altre caratteristiche hardware. In questo senso, l'iPhone 17 Air rappresenterebbe la prima vera svolta globale verso i dispositivi esclusivamente eSIM, almeno per alcune varianti.
iPhone 17 Air eSIM: tutta la nuova gamma sarà eSIM-only?
Tuttavia, non è detto che l'intera gamma iPhone 17 abbandonerà le SIM fisiche. Alcuni modelli potrebbero mantenere la compatibilità con le schede tradizionali, soprattutto in mercati dove l'infrastruttura eSIM non è ancora pienamente sviluppata. Negli Stati Uniti gli operatori hanno ormai adottato massicciamente la tecnologia, ma in altre aree del mondo la transizione procede a rilento.
In Italia, probabilmente, sarebbe ancora difficile pensare ad una gamma di smartphone completamente senza vano sim. Staremo a vedere cosa Cupertino deciderà di fare: certo è che transizioni del genere devono pur iniziare e questo modello potrebbe essere il primo di una lunga serie.
Ormai la SIM fisica ha ben poco senso di continuare a esistere almeno nella stragrande maggioranza dei casi.
Guarda, ma anche no. Vivo benissimo con un cellulare qualche mm piu' spesso ma con SIM fisica. Se voglio cambiare device posso farlo in 5 secondi. Penso al caso in cui ti si rompe i display oppure hai due telefoni e voglio usarli entrambi (telefono piu' scrauso per attivita' sportiva o andare al mare dove si e' a rischio furti).
per me è molto piu comoda la sim visto che la sposta spesso fra vari smartphone giusto ieri per esempio è ottimo avere un opzione in piu non in meno
Ora oggettivamente quante casistiche pensi che ci siano come la tua?
Non dico mica che la SIM fisica debba sparire dalla faccia della terra ma che per tanti non è funzionale.
Per esempio io ho 2 telefoni ma ognuno con la sua sim e ognuno che la SIM è stata inserita alla prima accensione e per 5 anni non rivede più la luce.
Ecco se potessi scegliere se avere quell'hardware in meno e magari non tanto un telefono più fine ma piuttosto più batteria o comunque altro di utile per me sarebbe solo guadagno.
Poi che magari a te faccia comodo ci può stare e comprerai orientato a questa scelta ma ripeto che sei te una esigenza di nicchia e non viceversa.
Ormai la SIM fisica ha ben poco senso di continuare a esistere almeno nella stragrande maggioranza dei casi.
eh magari lo fosse !
Con la sim fisica sei tu ad avere il controllo, con la esim il controllo passa a terzi e di cose che possono andare storte ce ne sono un infinità !
e fino a che ci sarà la possibilità di scelta, andrò per sim fisica.
in verita i furti di sim sono molto frequenti gente che si presenta dall'operatore con un documento valso e ti ruba la sim è una classica frode molto diffusa
Se è per questo anche con la sim fisica... tipo che sbagliano portone e te la rispediscono indietro e ci hai rimesso 5 pronti via, successo a mia sorella.
Secondo me c'è ancora troppa paura verso il nuovo quando invece alla fine una volta che uno ci ha preso la mano, ripeto non per tutti ma per tanti sì, sarebbe solo una cosa in meno di cui occuparsi.
