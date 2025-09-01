Troppo sottile per la SIM: liPhone 17 Air sarà eSIM-only

Apple si prepara a un nuovo passo nella transizione definitiva verso i dispositivi senza slot per SIM fisiche. Secondo quanto riportato da MacRumors, l'azienda ha avviato corsi di formazione per i dipendenti degli Apple Store e dei rivenditori autorizzati nell'Unione Europea, con l'obiettivo di prepararli all'arrivo dell'iPhone 17 Air, il primo modello venduto nel continente privo del vano per le SIM tradizionali.

Il programma di formazione, disponibile tramite l'app SEED, dovrà essere completato entro il 5 settembre e riguarda nello specifico il funzionamento e la gestione delle eSIM. Questa tecnologia, già presente da diversi anni sugli iPhone, consente di attivare piani cellulari senza dover inserire una scheda fisica. In pratica, i dati della SIM sono integrati direttamente nel dispositivo e possono essere configurati tramite software.

iPhone 17 Air eSIM: un passaggio che non sorprende?

Il passaggio non sorprende: Apple aveva già introdotto nel 2022, con l'iPhone 14, il primo modello eSIM-only negli Stati Uniti, eliminando completamente lo slot SIM. Con l'iPhone 17 Air, la strategia si espande ora anche al mercato europeo, composto da 27 Paesi, con la possibilità che la formazione venga estesa anche oltre i confini UE.

Il modello in questione, chiamato anche iPhone 17 Slim, è stato al centro di indiscrezioni per il suo design particolarmente sottile. La scelta di rimuovere il carrellino SIM risponderebbe proprio alla necessità di ridurre lo spessore del dispositivo senza compromettere altre caratteristiche hardware. In questo senso, l'iPhone 17 Air rappresenterebbe la prima vera svolta globale verso i dispositivi esclusivamente eSIM, almeno per alcune varianti.

iPhone 17 Air eSIM: tutta la nuova gamma sarà eSIM-only?

Tuttavia, non è detto che l'intera gamma iPhone 17 abbandonerà le SIM fisiche. Alcuni modelli potrebbero mantenere la compatibilità con le schede tradizionali, soprattutto in mercati dove l'infrastruttura eSIM non è ancora pienamente sviluppata. Negli Stati Uniti gli operatori hanno ormai adottato massicciamente la tecnologia, ma in altre aree del mondo la transizione procede a rilento.

In Italia, probabilmente, sarebbe ancora difficile pensare ad una gamma di smartphone completamente senza vano sim. Staremo a vedere cosa Cupertino deciderà di fare: certo è che transizioni del genere devono pur iniziare e questo modello potrebbe essere il primo di una lunga serie.