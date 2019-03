Shot on iPhone: ecco i vincitori del concorso Apple

Dopo le proteste iniziali e il successivo cambio d'idea di Apple sono stati nominati i vincitori del concorso Shot on iPhone! A confrontarsi sono stati utenti da tutto il Mondo che hanno messo alla prova le fotocamere dei propri iPhone (di varie generazioni) riuscendo a scattare immagini suggestive.

In finale sono arrivate solo le 10 immagini più particolari che hanno convinto i giudici di Shot on iPhone. Queste stesse fotografie saranno poi visibili all'interno di Apple Store, online o su cartelloni pubblicitari in giro per il Mondo.

All'interno della gara Shot on iPhone sono stati impiegati modelli che vanno da iPhone XS Max a iPhone 7, permettendo così di non giudicare necessariamente l'ultimo modello, ma anche modelli più "vecchi". I vincitori sono originari di diverse nazioni come Singapore, Germania, Bielorussia, Israele e Stati Uniti mentre le scelte fotografiche rispecchiano diversi stili.

In Shot on iPhone troviamo sia fotografia urbana che animali. Immagini che privilegiano la scelta geometrica a quelle che puntano più sull'impatto emotivo, ritratti e fotografia in bianco e nero. In generale si tratta di scatti particolarmente interessanti, considerando che si tratta di fotografie che arrivano da smartphone, per quanto costosi.