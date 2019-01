Shot on iPhone: Apple pagherà i vincitori, dopo le proteste

Con un annuncio ufficiale e ribadito anche da un tweet di Tim Cook (CEO di Apple) è stato dato il via al contest Shot on iPhone. Ma fin da subito è sorto un problema: nella comunicazione ufficiale, prima dell'aggiornamento, gli utenti non sarebbero stati pagati in alcun modo da Apple, pur cedendo i diritti dell'immagine (in maniera parziale).

Vista la cassa di risonanza di un'operazione del genere, molti utenti hanno protestato per questa scelta da parte del colosso di Cupertino. Shot on iPhone è effettivamente una grande opportunità per farsi conoscere nel mondo, ma il giusto compenso sarebbe altrettanto gradito.

Inizialmente il contest Shot on iPhone recitava nelle condizioni che "inviando la tua foto, concedi ad Apple una licenza gratuita, mondiale, irrevocabile, non esclusiva per utilizzare, modificare, pubblicare, visualizzare, distribuire, creare opere derivate e riprodurre la foto (ovunque) per Apple".

Questo significava sostanzialmente che gli utenti non avrebbero visto alcun compenso o almeno un "premio una tantum" pur facendo guadagnare la società statunitense (indirettamente).

Dopo le vibranti proteste in Rete (che avrebbero potuto minare il contest) è stata modificata quella frase. Ora, come si può leggere nel comunicato aggiornato di Shot on iPhone, recita "i fotografi che scattano le 10 foto vincitrici riceveranno un compenso per l'utilizzo di tali foto su cartelloni pubblicitari e altri canali marketing di Apple".

Nonostante la modifica (in positivo per i partecipanti) non c'è ancora chiarezza su quanto sarà il compenso. Shot on iPhone è iniziato il 22 Gennaio e durerà fino al 7 Febbraio alle ore 11:59 pm (PT). Dipendenti di Apple e famigliari degli stessi non potranno parteciparvi.

Le fotografie (che dovranno essere scattate da utenti maggiorenni) non potranno contenere immagini forti o che ledono la persone, animali e in generale contenuti non adatti a essere mostrati al grande pubblico.

Ovviamente bisognerà utilizzare un iPhone e ci sarà una giuria a giudicare gli scatti. Per partecipare a Shot on iPhone basterà scattare una fotografia e postarla (pubblicamente) su un social network con l'hashtag corretto.