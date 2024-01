Nokia e HONOR firmano accordo sui brevetti legati alle reti 5G

Lo scorso 4 gennaio, Nokia e HONOR hanno annunciato un accordo di licenza incrociata sui brevetti 5G che rafforza la collaborazione tra i due colossi della telefonia mobile sulla nuova generazione di reti mobile. I termini finanziari non sono stati resi noti, ma l’intesa copre le invenzioni chiave di entrambe le parti, aprendo la strada a una più stretta cooperazione

Come sottolineato da Susanna Martikainen, Chief Licensing Officer di Nokia, l’accordo mette in evidenza la solidità del portafoglio brevetti dell'azienda finlandese, frutto di decenni di ricerca nel settore. Nokia ha investito oltre 140 miliardi di euro in ricerca e sviluppo dal 2000, generando circa 20 mila famiglie di brevetti, di cui oltre 6 mila essenziali per il 5G.

Nokia e HONOR collaborano per lo sviluppo del 5G

Anche HONOR ha accolto con favore l’intesa, vista come testimonianza del suo impegno a tutela della proprietà intellettuale e a garantire un prezzo equo per l'accesso ai brevetti chiave. L’azienda cinese investe circa il 10% del fatturato in ricerca e sviluppo e le sue domande di brevetto hanno superato quota 20 mila in tutto il mondo.

L'accordo consente ad entrambe le società di evitare potenziali controversie legali e concentrare gli sforzi sull’implementazione della tecnologia 5G. Per Nokia è il quarto importante patto di questo tipo stretto con produttori di smartphone nell’ultimo anno, dopo quelli con Samsung a inizio 2023 e con Apple nel mese di luglio. La sua presa sul panorama dei brevetti 5G sembra dunque sempre più salda.

La notizia arriva a seguito di una recente sentenza in Cina, dove un tribunale si è espresso a favore di Nokia in una vertenza sulle royalty di brevetti con un produttore locale. Una decisione che ha creato un evidente precedente a livello globale nelle dispute relative ai brevetti essenziali per gli standard di telefonia mobile 2G-5G.