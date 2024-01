Mozilla critica nei confronti di Apple per i browser alternativi su iOS

Come vi avevamo raccontato qualche giorno fa Apple ha apportato una serie di modifiche per i propri utenti in Europa allo scopo di conformarsi al Digital Markets Act. Oltre alla possibilità di sideloading, che già ha sollevato più di una critica, la Mela ha comunicato la possibilità di utilizzare su iOS browser alternativi a Safari e, soprattutto, non necessariamente basati su engine WebKit.

Anche per questo argomento, però, qualcuno non è soddisfatto della scelta di Apple: si tratta di Mozilla, che per bocca del portavoce Damiano DeMonte, fa sapere di essere "estremamente delusa" dal modo in cui Apple sta implementando la nuova possibilità, perché essa non si estende anche ad iPadOS e perché si tratta di una misura limitata solamente allo spazio economico europeo.

"Stiamo ancora esaminando i dettagli tecnici, ma siamo estremamente delusi dal piano proposto da Apple che restringe [i browser non-WebKit] alle app specifiche per l'Unione Europea. L'effetto di ciò sarebbe quello di costringere un browser indipendente dome Firefox a costruire e mantenere due implementazioni di browser separate, un onere che Apple stessa non dovrà sopportare" ha dichiarato DeMonte a The Verge.

Firefox fa uso del motore di rendering Gecko che probabilmente verrà utilizzato per una futura versione del browser per iOS, ma solamente nel mercato europeo. Per il resto del mondo e per l'app per iPad sarà necessario utilizzare ancora WebKit: secondo Mozilla queste modalità di implementazione del Digital Markets Act non offrono "scelte praticabili" ai consumatori perché in realtà rende "il più doloroso possibile" per gli sviluppatori mettere a disposizione del pubblico alternative a Safari.