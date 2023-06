macOS Sonoma ufficiale: tante le novità, come i widget utilizzabili direttamente sulla Scrivania

macOS Sonoma è l'ultima versione del sistema operativo dei sistemi desktop e notebook Apple. Annunciato in occasione della WWDC 2023 insieme a numerosi nuovi prodotti e aggiornamenti software, Sonoma implementa la possibilità di utilizzare i widget direttamente sulla Scrivania, interagire con loro con un solo clic e accedere al completo ecosistema di widget su iPhone direttamente via Mac attraverso Continuity.

Ci sono poi tante altre novità, come la Game Mode e un nuovo kit per il game porting che permette a chi sviluppa di portare ancora più facilmente più giochi su Mac.

macOS Sonoma: tutte le novità

Con macOS Sonoma sarà possibile disporre i widget direttamente sulla Scrivania e accedere comodamente alla galleria Widget per trovare quelli più usati. I widget si armonizzano con lo sfondo durante l’utilizzo delle app e, attraverso Continuity, sarà possibile accedere all'ecosistema di widget su iPhone anche via Mac. I widget diventano interattivi, consentendo di spuntare promemoria, riprodurre o mettere in pausa contenuti multimediali, accedere alle funzioni di domotica e svolgere diverse attività direttamente dalla Scrivania del Mac, attraverso un solo clic su di essi.

La nuova release implementa nuove funzioni per le videoconferenze: Presenter Overlay, ad esempio, è un nuovo effetto video che mette in rilievo la persona che presenta posizionandola sopra i contenuti che sta condividendo; Reactions permette agli utenti di condividere le loro reazioni aggiungendo facilmente palloncini, coriandoli, cuori e altro in un video, e si possono attivare anche con un gesto della mano; Screen Sharing migliorato semplifica la condivisione di app durante le videochiamate.

Ci sono diverse novità anche su Safari, fra cui un aggiornamento alla navigazione privata che offre una protezione ancora maggiore in rete sia dai tracker sia da chi potrebbe avere accesso al dispositivo dell’utente. Le finestre in navigazione privata, inoltre, si bloccano quando non vengono usate, consentendo di mantenere i pannelli aperti quando ci si allontana dal proprio dispositivo. I profili aiutano l’utente a organizzarsi offrendo un modo per separare le attività di navigazione in base agli argomenti, mantenendo separati anche i cookie, la cronologia, le estensioni, i gruppi di pannelli e i preferiti. Safari consente anche la creazione di app web che funzionano come normali app, mettendo i siti preferiti dell'utente a portata di mano e offrendo una barra degli strumenti semplificata per un’esperienza simile a quella di un’app.

macOS Sonoma offre nuovi screen saver con video al rallentatore di varie località di tutto il mondo, come lo skyline di Hong Kong, i contrafforti di arenaria della Monument Valley in Arizona e le colline di Sonoma nella California settentrionale. Le immagini grafiche e fotografiche mescolano insieme i temi Paesaggio, Terra, Subacqueo o Paesaggio urbano, e la schermata di login è stata riposizionata nella parte inferiore dello schermo, dando più spazio ai nuovi salvaschermo che vengono visualizzati senza interruzioni sulla Scrivania.

Molto interessanti le novità in campo videoludico: gli sviluppatori continuano a sfruttare Metal 3 per portare su Mac nuovi titoli, come Death Stranding, Stray, Fort Solis, World of Warcraft: Dragonflight, Humankind, Resident Evil Village: Winters' Expansion, The Medium, Elex II, Firmament, SnowRunner, Disney Dreamlight Valley, No Man's Sky, Dragonheir: Silent Gods e Layers of Fear. Apple ha introdotto un nuovo kit su Metal dedicato al game porting, che riduce i mesi di lavoro preliminare e consente a chi sviluppa di vedere come funzionerebbe il gioco su Mac in pochi giorni. Inoltre, semplifica notevolmente il processo di conversione degli shader e del codice grafico del gioco per sfruttare al massimo le prestazioni dei chip Apple, riducendo in modo significativo il tempo di sviluppo complessivo.

macOS Sonoma implementa anche Game Mode, Modalità Gioco, che punta a offrire frame rate più fluidi e costanti, dal momento che garantisce ai giochi la massima priorità su CPU e GPU. La modalità riduce notevolmente anche la latenza audio con gli AirPods e l'input lag con i controller di gioco più diffusi, come quelli per Xbox e PlayStation, raddoppiando la velocità di campionamento Bluetooth. La Modalità Gioco funziona con qualsiasi videogame, inclusi tutti i giochi per Mac recenti e in arrivo.

Il nuovo OS consente inoltre un accesso remoto più reattivo ai flussi di lavoro professionali ibridi in studio e in remoto, offre audio a bassa latenza, frame rate elevati e supporta fino a due display virtuali, sfrtuttando il media engine integrato nei chip Apple. La nuova modalità ad alte prestazioni permette ai professionisti di accedere in tutta sicurezza ai propri flussi di lavoro durante la creazione contenuti nei software per creativi più diffusi. Ci sono poi nuove funzioni di accessibilità e molte altre novità, come ad esempio una nuova esperienza semplificata con i PDF, che sono integrati in Note, il supporto per la nuova modalità di attivazione di Siri (basta pronunciare solo Siri) e altre novità in privacy e sicurezza.

macOS Sonoma: disponibilità e compatibilità

Sonoma sarà disponibile in autunno come aggiornamento gratuito. Per chi partecipa all'Apple Developer Program, la versione beta di macOS Sonoma è già disponibile all'indirizzo developer.apple.com. La beta pubblica sarà disponibile il mese prossimo tramite il programma Apple Beta Software su beta.apple.com.