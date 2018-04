Le strutture di Apple sono alimentate al 100% da energie rinnovabili

Apple ha annunciato di aver raggiunto un traguardo importante: tutte le strutture di sua proprietà sparse per il mondo sono alimentate al 100% da energia pulita e rinnovabile. Si tratta di tutti i negozi, uffici, data center e strutture in co-locazione dislocati in 43 Paesi, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Cina e India.

Tim Cook, CEO di Apple, ha commentato: "Vogliamo lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato. Dopo anni di duro lavoro, siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo. Continueremo a spingerci oltre il limite di ciò che è possibile con i materiali nei nostri prodotti, con il modo in cui li ricicliamo, con le nostre strutture e con il nostro lavoro con i fornitori, per trovare nuove fonti di energie rinnovabili, sempre più creative e all’avanguardia, perché sappiamo che il futuro dipende da questo".

Apple attualmente è proprietaria di 25 impianti di produzione di energia rinnovabile già operativi in tutto il mondo che nel complesso possono vantare una capacità produttiva di 626 megawatt, 286 megawatt dei quali sono diventati disponibili nel 2017. La società sta lavorando alla costruzione di altri 15 impianti che una volta ultimati porteranno la produzione complessiva di energia pulita a 1,4 gigawatt, grazie ad impianti situati in 11 Paesi.

Apple ha annunciato inoltre che altre nove fornitori, tra cui Pegatron e Quanta Computer, si sono impegnati ad utilizzare esclusivamente energia pulita per la produzione Apple, portando a 23 il numero di fornitori che partecipano all'iniziativa. I progetti che Apple porta avanti permettono anche alle comunità locali di beneficiare dell'offerta di energia, e dall'inizio dell'impegno la società ha ridotto del 58% le emissioni di gas serra delle sue strutture.