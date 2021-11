L'iPad di quarta generazione diventa obsoleto: ecco alcuni modelli con cui sostituirlo

L'iPad di quarta generazione è un prodotto obsoleto dallo scorso 1° novembre secondo quanto si legge sul sito di supporto di Apple, dove viene classificato come "vintage" in tutto il mondo in tutte le sue varianti. Allo stesso modo il Mac mini di "fine del 2012" viene considerato come prodotto obsoleto, quindi non più idoneo a ricevere supporto hardware.

iPad (4a generazione) è adesso obsoleto nelle sue varianti Wi-Fi e Wi-Fi + Cellular, tutti i tagli di memoria. Il tablet è stato rilasciato a novembre 2012 insieme al primo iPad mini, ed è stato il primo ad abbandonare il connettore classico da 30-pin in favore del più moderno Lightning reversibile che aveva fatto debutto poche settimane prim a su iPhone 5. L'iPad di 4a generazione utilizzava il processore Apple A6X, raddoppiando le prestazioni sia della CPU sia della GPU rispetto ad A5X, il quale era stato lanciato a marzo dello stesso anno.

Cosa significa obsoleto secondo Apple?

Per spiegare il significato di obsoleto secondo Apple citiamo le parole dell'azienda sulla pagina di supporto ufficiale:

Chi possiede un prodotto iPhone, iPad, iPod, Mac o Apple TV ha la possibilità di ottenere assistenza e parti di ricambio dagli Apple Service Provider (inclusi Apple Store e Independent Repair Provider) per almeno 5 anni dall'ultima data in cui Apple ha distribuito il prodotto per la vendita. È possibile ottenere assistenza e parti di ricambio per un periodo più lungo, secondo quanto previsto dalla legge o fino a 7 anni, in base alla disponibilità delle parti. Inoltre, i notebook Mac possono essere idonei all'estensione del periodo di riparazione per la sola batteria fino a 10 anni dall'ultima data in cui il prodotto è stato distribuito per la vendita, in base alla disponibilità delle parti. Apple interrompe l'assistenza hardware per alcuni prodotti obsoleti dal punto di vista tecnologico. Il tuo dispositivo è supportato da continui aggiornamenti del sistema operativo e da una rete di oltre 5000 centri assistenza che eseguono riparazioni certificate Apple, su cui puoi fare affidamento in caso di imprevisti.

Un prodotto è considerato vintage, quindi, dopo che Apple ne ha interrotto la distribuzione per la vendita da più di 5 anni e meno di 7 anni. Apple interrompe l'assistenza hardware per tutti i prodotti obsoleti, con la sola eccezione dei notebook Mac che sono idonei all'estensione del periodo di riparazione per la sola batteria.

In questa pagina potete trovare tutti i prodotti obsoleti di Apple.

iPad (4a generazione) a fine vita: con cosa sostituirlo?

L'iPad di 4a gen. può essere sostituito con diversi prodotti rimanendo in Apple: per chi vuole un'esperienza simile al modello vintage, ma aggiornata in termini di prestazioni e versatilità, iPad da 10,2" è la scelta giusta, arrivato oggi alla 9a gen. Chi invece volesse qualcosa di più compatto può considerare iPad mini, il cui modello attuale può vantare un display da 8,3" (non così distante dai 9,7" di iPad di 4a gen.). Senza invece passare ai ben più costosi iPad Pro, chi volesse prestazioni elevate e un'esperienza di tipo "premium", può senza dubbio prendere in considerazione l'ottimo iPad Air.

Chi invece volesse passare alla concorrenza può trovare oggi diversi modelli decisamente interessanti, come Xiaomi Pad 5 e MatePad 11, fra i migliori tablet Android in circolazione, mentre rappresenta una valida alternativa ad iPad di 4a gen. anche Galaxy Tab S7 FE.