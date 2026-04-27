L'AI non sarà un problema per Apple: il CEO di Perplexity ha le idee chiare

L'AI non sarà un problema per Apple: il CEO di Perplexity ha le idee chiare

Apple non avrà problemi con l'AI, anche se non dovesse sviluppare funzioni avanzate: il CEO di Perplexity mette le cose in chiaro su quello che dovrebbe essere il futuro dell'azienda americana

di pubblicata il , alle 08:01 nel canale Apple
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Il ritardo di Apple nello sviluppo di funzionalità AI avanzate, per cui l'azienda ha stretto un accordo con Google, non sarebbe un grosso problema, soprattutto grazie all'ecosistema creato nel corso degli anni, che si prepara a crescere anche nel settore dei notebook.

Un futuro senza rischi?

A chiarire quest'aspetto è uno dei protagonisti del settore dell'intelligenza artificiale, Aravind Srinivas, amministratore delegato di Perplexity, che non vede particolari difficoltà per Apple nel corso del prossimo futuro. Secondo Srinivas: "l'iPhone non sta subendo alcun impatto negativo dall'intelligenza artificiale. Anzi, più l'intelligenza artificiale funziona bene, più l'iPhone diventa essenzialmente il tuo passaporto digitale".

La crescita di funzionalità AI e il crescente utilizzo di strumenti che semplificano l'accesso all'intelligenza artificiale potrebbero rappresentare un elemento positivo per Apple, anche solo per il fatto che l'azienda, con i suoi dispositivi, può rappresentare una porta d'accesso al mondo dell'AI.

Secondo Srinivas, inoltre, Apple "ha la possibilità di prendersi il tempo necessario per fare ciò che desidera, perché gode di vantaggi come marchio di cui le persone si fidano davvero. Il lock-in dell'ecosistema è sottovalutato. I dispositivi hardware ausiliari, il vantaggio del chip, tutto questo è davvero sottovalutato al momento".

Il futuro di Apple non dovrebbe, quindi, essere a rischio per via dello sviluppo di nuove funzioni AI di terze parti, a prescindere da come evolverà Apple Intelligence e da quale sarà il reale livello della nuova versione di Siri.

Ricordiamo che la stessa Google ha confermato l'arrivo di una nuova versione di Siri, che sfrutterà i modelli di Gemini e, probabilmente, l'infrastruttura di Google Cloud, nel corso del 2026. Si tratta di un possibile punto di svolta per l'azienda di Cupertino che vuole accelerare lo sviluppo di funzioni AI avanzate, dopo i ritardi accumulati in passato.

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