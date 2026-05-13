iRacing sbarca su Apple Vision Pro: ecco i requisiti mostruosi per correre in VR

iRacing ha ufficialmente rilasciato l'app iRacing Connect su App Store, portando a compimento una roadmap di sviluppo serrata che era stata annunciata solamente lo scorso marzo. È chiaro che, per gestire il carico computazionale e di rete richiesto per gestire la latenza e la precisione del tracking del visore di fascia alta della Mela, è necessario disporre di hardware di ultima generazione.

Per far girare il software correttamente è necessario che l'Apple Vision Pro sia aggiornato a visionOS 26.4 o versioni successive. Il visore richiedere chiaramente l'integrazione con un PC Windows dalle specifiche di fascia alta. La soglia minima per l'elaborazione grafica è fissata su una NVIDIA GeForce RTX 4070Ti o, preferibilmente, sulla nuova serie RTX 5070Ti. In un contesto di mercato segnato dal fenomeno del RAMaggeddon, che sta influenzando i prezzi dei componenti e la disponibilità di memorie ad alte prestazioni, l'allestimento di una postazione compatibile rappresenta un investimento economico rilevante.

iRacing su Apple Vision Pro: il simracing chiede potenza senza compromessi

Oltre alla potenza di calcolo bruta della GPU, iRacing ha posto l'accento sulla stabilità della trasmissione dati. La connessione tra il PC e il visore deve passare obbligatoriamente attraverso un router Wi-Fi 6+ capace di gestire una banda superiore ai 1000Mbps. La natura competitiva di iRacing non ammette i lag che tipicamente affliggono le soluzioni di streaming wireless meno raffinate, con la gestione del flusso video ad altissima risoluzione del Vision Pro che pare necessita di questa "autostrada" digitale per mantenere l'immersione senza artefatti o ritardi di input.

Grazie alle capacità di pass-through e tracking del Vision Pro, iRacing è in grado di allineare il volante fisico utilizzato dal pilota con quello visualizzato all'interno dell'abitacolo virtuale. Il sistema è capace di mostrare le mani del giocatore mentre impugnano la corona reale della propria postazione, fondendo i due mondi in modo che la percezione spaziale sia perfetta. È proprio questo tipo di applicazione pratica che giustifica l'esistenza di un hardware così costoso, cercando di spingere il dispositivo Apple fuori dalla zona d'ombra che divide l'oggetto tecnologico di lusso da uno strumento professionale per la simulazione