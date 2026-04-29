iPhone Ultra: il primo pieghevole di Apple non sarà uno smartphone troppo sottile
iPhone Ultra non sarà un pieghevole molto sottile: ecco le prime informazioni in merito alle dimensioni del nuovo smartphone in arrivo nel corso dei prossimi mesi per arricchire la gamma Appledi Davide Raia pubblicata il 29 Aprile 2026, alle 08:51 nel canale Apple
iPhoneApple
Il debutto di iPhone Ultra è sempre più vicino: il primo pieghevole della gamma di smartphone della casa di Cupertino è ormai al centro di rumor e indiscrezioni a cadenza quasi giornaliera e anche oggi è protagonista di un nuovo rumor. Il tema del giorno riguarda lo spessore del pieghevole, un dato molto importante per giudicare la maneggevolezza del modello. Ricordiamo che il periodo di lancio dello smartphone è stato confermato da nuove indiscrezioni proprio in questi giorni.
Le "misure" di iPhone Ultra
Secondo un nuovo report, iPhone Ultra avrà uno spessore di circa 9,23 mm quando piegato. Si tratta di un valore inferiore rispetto al valore emerso in precedenza (circa 9,6 mm).
Lo smartphone avrà un modulo delle fotocamere posteriori molto sporgente. In prossimità di questo elemento, lo spessore del dispositivo dovrebbe aumentare fino a circa 13 mm. Al momento, non ci sono informazioni in merito allo spessore del dispositivo quando aperto e sul peso dello smartphone. Questi dettagli dovrebbero emergere a breve.
I primi dati sullo spessore confermano che iPhone Ultra non seguirà il trend dei pieghevoli sottili. Diversi modelli recenti, infatti, hanno uno spessore inferiore ai 9 mm da chiusi e inferiore ai 5 mm da aperto.
Il Galaxy Z Fold 7 di Samsung, attuale punto di riferimento del mercato dei pieghevoli, ha uno spessore da chiuso di 8,9 mm (che diventano 4,2 mm da aperto). Anche il recente OPPO Find N6, che ha stupito il mondo per via della piega quasi invisibile, ha uno spessore inferiore ai 9 mm.
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Talmente il migliore che il magnanimo Tim Cook ha deciso di lasciare [S]il cetriolo[/S] gloria e onore al povero Ternus
...che smacco...perdere uno che si chiama timcook (ouch !) con un altro che invece fa "ternus" (a che, al lotto ?)...
...ok, ok, era gratuita, sono una cattiva persona !
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