iPhone proibiti al Cremlino: i dipendenti non potranno più usarli

L'esecutivo russo ha inoltrato l'ordine di sostituire i propri iPhone a tutti i dipendenti che lavorano al Cremlino. Entro la fine di marzo, infatti, i dipendenti dell’amministrazione presidenziale russa dovranno dotarsi di smartphone di altre marche e con sistema operativo diverso da iOS.

La notizia proviene dal quotidiano Kommersant, uno dei principali in Russia. L'ordine sarebbe partito a inizio marzo e sarebbe legato a problemi di sicurezza. L'amministrazione russa, infatti, ritiene che gli iPhone possano consentire più facilmente attacchi hacker e spionaggio da parte dell'Occidente. Sembra che l'amministrazione presidenziale stia inoltre pensando di acquistare nuovi smartphone da consegnare ai propri dipendenti, in modo da accelerare la transizione.

Il divieto agli iPhone arriva in scia al blocco di TikTok intimato ai dipendenti della Commissione europea e del Consiglio europeo. Notizia degli ultimi giorni è anche quella sulle indagini del Dipartimento di Giustizia americano a ByteDance, la software house che realizza TikTok. Secondo le istituzioni Usa ci sarebbe il rischio di un possibile spionaggio delle attività private dei cittadini occidentali, anche di giornalisti che fanno parte dell'industria tecnologica.

L'inchiesta sarebbe partita lo scorso anno, secondo un articolo del New York Times, sulla base delle ammissioni di alcuni dipendenti di ByteDance. Avrebbero dichiarato di essere entrati in possesso di dati di utenti statunitensi, inclusi alcuni giornalisti. In settimana, inoltre, l'amministratore delegato di TikTok Shou Zi Chew sarà sentito a Capitol Hill a proposito delle presunte violazioni della privacy realizzate tramite l'app cinese. Secondo quanto riporta il Wall Street Journal, alla vigilia dell'incontro un gruppo di manager della Silicon Valley si incontrerà con alcuni membri del Congresso per un briefing tecnologico preparatorio all'audizione.

Con l'introduzione di tecnologie così avanzate, in un periodo di forti tensioni internazionali inevitabilmente il conflitto si sposta anche nella dimensione virtuale.