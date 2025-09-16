iPhone 17: i preordini stanno andando molto bene, produzione record per il Pro Max

I nuovi iPhone 17 sono appena arrivati e sono già disponibili in preordine su Amazon e su altri store. La nuova generazione di smartphone di Apple segna un deciso cambio di passo rispetto al passato, con un nuovo design per i modelli Pro e con il debutto del nuovo iPhone Air, destinato a far parlare di sé in futuro (molto dipenderà dalle recensioni e dall'autonomia).

In attesa dell'arrivo nei negozi, Ming-Chi Kuo, analista sempre molto ben informato sul mondo Apple, ha fornito alcuni dettagli sull'andamento dei preordini. Le richieste per i nuovi iPhone sarebbero particolarmente elevate.

Una domanda forte per i Pro

In questi primi giorni di disponibilità, i nuovi iPhone stanno facendo registrare una domanda molto forte. Anche quest'anno, sono i modelli Pro ad attirare l'attenzione degli utenti, con il Pro Max che continua a essere il modello più richiesto.

Le previsioni di produzione per il terzo trimestre sono buone: Apple dovrebbe incrementare le unità prodotte del 25% (considerando iPhone 17, 17 Pro e 17 Pro Max nel confronto con la generazione precedente). La produzione del Pro Max per il trimestre dovrebbe essere superiore del 60% rispetto al modello dello scorso anno.

iPhone 17 Series First-Weekend Preorder Takeaways:



1. Conclusion: First-weekend preorder demand for the iPhone 17 lineup outpaced last year’s iPhone 16.



2. For the Pro Max, Pro, and standard models, planned 3Q25 production is about 25% higher YoY, while estimated delivery lead… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) September 15, 2025

iPhone Air: produzione più alta rispetto al 16 Plus

Per quanto riguarda iPhone Air, invece, bisognerà attendere quale sarà la risposta del mercato. Per il terzo trimestre, Apple produrrà molte più unità rispetto a quanto fatto lo scorso anno con iPhone 16 Plus (con un incremento del 200%). La produzione sarà poi adeguata a quelle che saranno le richieste degli utenti. Se lo smartphone dovesse essere un flop, infatti, la strategia sarà modificata in corso d'opera.

Per un quadro aggiornato sui risultati di Apple bisognerà attendere il prossimo mese e la pubblicazione dei dati trimestrali del terzo trimestre. L'arrivo dei nuovi iPhone 17 dovrebbe garantire una trimestrale molto positiva per l'azienda di Cupertino.