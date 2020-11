iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max disponibili al pre-ordine da oggi alle 14. Ecco dove

A partire da oggi, 6 novembre dalle ore 14, tutti gli utenti italiani potranno preordinare iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 mini direttamente sul sito Apple, tramite l’app Apple Store, presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori oltre che tramite il solito Amazon.it. Entrambi i modelli ricordiamo che fanno parte della nuova famiglia di iPhone 12 che l'azienda di Cupertino ha presentato quasi un mese fa e che ha rivisto sia esteticamente che a livello hardware offrendo il supporto alla rete 5G ma anche un comparto fotografico rinnovato.

iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini

iPhone 12 Pro Max è il vero top di gamma di tutta la serie con un sistema di fotocamere ''Pro'' grazie anche al sensore LiDAR e alla registrazione dei video in Dolby Vision. C'è anche un display da 6.7 pollici decisamente più grande rispetto a quello da 5.4 pollici che Apple decide di proporre su iPhone 12 mini che si delinea come lo smartphone 5G più piccolo, sottile e leggero al mondo. Questo però integra comunque tutte le tecnologie di iPhone 12 in un formato più compatto.

iPhone 12 Pro Max possiede dunque un display Super Retina XDR da 6,7" è il display più grande mai visto su un iPhone capace di offrire una risoluzione con quasi 3,5 milioni di pixel. Design nuovo con bordo piatto e profilo in acciaio chirurgico inossidabile oltre ad un pannello posteriore in vetro opaco ottenuto tramite un processo di lavorazione ad alta precisione. E non dimentichiamo il nuovo rivestimento anteriore Ceramic Shield, per una resistenza alle cadute 4 volte superiore. A livello hardware possiede il nuovo chipset A14 Bionic creato appositamente da Apple per questa nuova serie di smartphone. Un processore dalle potenzialità enormi che permette di sfruttare al meglio il comparto fotografico e video da top di questo nuovo iPhone 12 Pro Max.

Lo smartphone infatti offre una fotocamera ultra-grandangolare con un angolo di campo di 120° e un teleobiettivo con lunghezza focale di 65 mm, che incrementa lo zoom ottico da 4x a 5x oltre ad un sensore grandangolare con una luminosità ancora maggiore di prima ossia f/1.6. Ed ecco che iPhone 12 Pro Max potrà offrire funzioni di fotografia computazionale, come la modalità Notte, Deep Fusion, Smart HDR 3, acquisizione video HDR con Dolby Vision e il nuovo formato Apple ProRAW grazie anche al nuovo scanner LiDAR che permetterà la messa a fuoco automatica 6 volte più veloce in condizioni di scarsa illuminazione.

iPhone 12 Mini è lo smartphone 5G più piccolo al mondo. Con un il suo display da 5.4 pollici ma con un design nuovo che si pone in linea con quanto visto con iPhone 12. Sarà disponibile in 5 colorazioni: blu, verde, nero, bianco e (PRODUCT)RED e racchiude tutto quello che abbiamo visto già con la gamma di iPhone 12. Dunque un display Super Retina XDR di tipo OLED con FaceID ma anche bordi ridotti al minimo. Presente il nuovo Ceramic Shield ma anche la certificazione IP68. C'è poi anche la fotocamera come quella di iPhone 12 con un doppio sensore grandangolare e ultra grandagolare da 12MP rispettivamente che permetterà di registrare e fare video di qualità. Questo grazie anche al processore A14 BIonic che anche qui è presente proprio come sugli altri smartphone con la mela morsicata.

iPhone 12 Pro Max e iPhone 12 Mini: dove acquistarli

Ricordiamo che per i nuovi iPhone sarà possibile il pre-ordine direttamente sul sito ufficiale di Apple a QUESTA PAGINA (che al momento è offline ma che si attiverà dalle ore 14). In questo caso i pre-ordini scatteranno anche in altri negozi online anche se ancora non è chiaro.