iPhone 11: con Caviar ha meteoriti e pietre preziose

Caviar è nota per essere una società all'antitesi del basso profilo e della poca apparenza. In passato è già salita agli onori della cronaca per le sue versioni di smartphone dal prezzo superiore ai 30 mila euro (come per iPhone X) ma ora ha voluto fare un ulteriore salto in avanti con iPhone 11.

Sappiamo che iPhone 11 non è stato ancora presentato e che probabilmente lo vedremo in un evento fissato per il 10 Settembre (con lancio sul mercato per il 20 Settembre). Caviar ha però voluto giocare d'anticipo presentando una nuova versione artigianale basata su alcuni mockup. E non potevano mancare le stravaganze dettate dal lusso sfrenato.

Sul sito di Caviar, nella sezione dedicata a iPhone 11, si possono leggere le specifiche tecniche e sembra di trovarsi su un altro pianeta. La versione più costosa, da quasi 50 mila dollari (per la versione da 64 GB), ha incastonati dalle pietre preziose fino a meteoriti, frammenti lunari e pezzi di navicelle.

Più precisamente nella zona posteriore di questo iPhone 11 di Caviar troviamo:

6 diamanti

3 rubini

1 diamante cognac (o champagne)

2 topazi color azzurro chiaro (chiamata Svizzera)

1 frammento di pietra lunare

1 frammento di meteorite

1 pezzo di una Soyuz-MS-01

Ovviamente non poteva mancare un rivestimento in oro 999 e un disegno che richiama temi spaziali come orbite di pianeti e più in generale il Sistema Solare. Stando alle informazioni, sembra che ne sarà prodotto solo un esemplare e possiamo scommettere che sarà venduto appena sarà disponibile.

Esistono comunque versioni meno costose come iPhone 11 Apollo Edition (4760 dollari) che ha una zona posteriore in titanio, materiali compositi e kevlar. In questo caso la cover permetterà di proteggere lo schermo e lo chassis anche grazie a un baricentro che ne dovrebbe permettere una "caduta in sicurezza". Questa versione sarà realizzata in 50 copie per omaggiare l'anniversario dell'allunaggio.

Per 4940 dollari c'è la versione chiamata Explorer che unisce la lavorazione della pietra al titanio con motivi personalizzati da parte dei designer della società. Sempre per richiamare il tema dello spazio c'è iPhone 11 Soyuz (5540 dollari) che ha incastonato un vero pezzo di navicella spaziale russa con un disegno che ne richiama le fattezze.

Per 5990 dollari c'è la versione Singularity che richiama invece i concetti legati ai buchi neri. Non potendo integrare parti "di una singolarità" per ovvi motivi, si è scelto comunque di richiamare lo spazio con frammenti di meteoriti. L'ultimo modello prima di quello da 50 mila dollari (chiamato Universe Diamond) è lo iPhone 11 Universe che ha un prezzo di 7640 dollari.

In questo caso troviamo il Sistema Solare raffigurato in maniera schematica con un gioco di orbite con l'utilizzo di oro 999 e materiali compositi. Inoltre, come per la versione Diamond, è presente un orologio che segna effettivamente lo scorrere del tempo con un meccanismo automatico.