iOS e supporto al controller di Xbox Series X|S: Microsoft e Apple al lavoro

Microsoft e Apple stanno lavorando insieme per permettere ai controller di Xbox Series X e Series S di funzionare su iPhone e iPad. Al momento non ci sono date, ma la compatibilità arriverà con un futuro aggiornamento di iOS e iPadOS. Le due aziende hanno già collaborato in passato sul supporto dei controller Xbox, tra cui il classico controller Xbox wireless, l'Xbox Elite Series 2 e l'Xbox Adaptive Controller.

La stessa cosa sta però succedendo anche per il DualSense della nuova PlayStation 5, con alcuni riferimenti che sono stati scovati nella beta di iOS 14.3, sebbene in una nota ufficiale di Apple non se ne faccia menzione. Al momento il sistema operativo di Apple supporta oltre ai controller citati, anche il DualShock 4 di PS4 e altre soluzioni Bluetooth certificate MFi (Made for iOS).

Il supporto ai controller è importante, anche in vista dell'approdo di Microsoft xCloud sotto forma web app il prossimo anno sui dispositivi della casa di Cupertino. Al momento è possibile giocare su iPhone e iPad in Remote Play tramite l'app Xbox ai titoli per le nuove console Microsoft, ovviamente usando (per ora) il controller della vecchia Xbox One.