I prossimi iPad Pro avranno un componente ripreso dagli iPhone 17 Pro

Apple starebbe sviluppando la prossima generazione di iPad Pro con chip M6, prevista per la primavera 2027. Secondo Mark Gurman (Bloomberg), i nuovi tablet potrebbero integrare una camera di vapore, tecnologia già vista su iPhone 17 Pro, per migliorare la dissipazione termica e massimizzare le prestazioni evitando il thermal throttling.

Apple ha tante novità per il suo futuro e la nuova generazione di iPad Pro è già in sviluppo, nonostante l'arrivo sul mercato degli iPad Pro con M5. Tra le novità dei tablet di Apple potrebbe esserci una soluzione tecnica introdotta di recente dagli iPhone 17 Pro/Pro Max. La casa di Cupertino, infatti, potrebbe integrare una camera di vapore per migliorare la dissipazione e gestire meglio le temperature di funzionamento dei nuovi iPad Pro.

Una novità importante

Ad anticipare questa nuova soluzione è un report di Mark Gurman di Bloomberg, una fonte molto affidabile quando si parla di novità per il mondo Apple. Sostanzialmente, l'azienda starebbe studiando il modo per integrare una camera di vapore all'interno dei suoi tablet, sfruttando il lavoro svolto con i recenti iPhone 17 Pro/Pro Max.

Questa camera di vapore dovrebbe debuttare con gli iPad Pro con chip M6 e dovrebbe avere il compito di gestire le temperature del nuovo chip, in modo da consentire al tablet di sfruttare al massimo l'hardware e incrementare le prestazioni rispetto alle già ottime capacità del modello con M5 (evitando il rischio di thermal throttling)

Ci sono ancora molti aspetti da definire in merito. Apple, infatti, ha ancora diversi mesi prima della finalizzazione del progetto. I nuovi iPad Pro con chip M6 arriveranno sul mercato soltanto nel corso della primavera del 2027, a circa 18 mesi di distanza dalla presentazione dei modelli con M5.