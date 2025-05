DJI Neo Fly More Combo è un drone leggero con radiocomando e 3 batterie che costa solo 299. In offerta anche la versione con visore

Il drone DJI Neo è l’ultimo arrivato nella gamma di droni compatti pensati per chi desidera realizzare riprese stabili e di qualità in modo semplice e intuitivo. Leggero e facile da usare, è ideale sia per i content creator che per chi si avvicina per la prima volta al mondo del volo. Su Amazon è disponibile nella configurazione Fly More Combo a 299€ , con tre batterie, radiocomando, eliche di riserva e una pratica borsa per il trasporto.

Quasi nessuno compra la versione base, essendo molto più accessoriata e convenente la Fly More Combo con tutti gli accessori, in offerta oggi. Rispetto al solo drone della versione base c'è infatti il radiocomando, 3 batterie, hub di ricarica a due vie, paraeliche e altre protezioni. Sono accessori che se acquistati separatamente costerebbero molto ma molto di più, meglio puntare sempre alle versione Fly More Combo, in casa DJI! DJI Neo si distingue anche per la sua batteria, che garantisce fino a 18 minuti di autonomia, rispetto agli 11 minuti e mezzo del modello Hover Air X1. Inoltre, sebbene il Neo pesi leggermente di più, DJI ha preferito un design non ripiegabile ma solido, ideale per resistere a eventuali urti. Il drone, volendo, funziona anche senza radiocomando e offre sei modalità di ripresa automatizzata, in modo da rendere l'esperienza di volo intuitiva anche per gli utenti meno esperti.

In offerta anche la versione con DJI Goggles N3, un visore FPV (First Person View) progettato per offrire un'esperienza di volo immersiva quando abbinato al drone DJI Neo. Questa combinazione consente ai piloti di vedere in tempo reale ciò che la fotocamera del drone riprende, offrendo una prospettiva simile a quella di essere a bordo del velivolo.