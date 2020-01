Dieci anni fa il debutto di iPad: vi ricordate con quali parole fu presentato?

Dieci anni fa, il 27 gennaio del 2010, il debutto di iPad: Steve Jobs lo svelò al pubblico dal palco dello Yerba Buena Center for the Arts di San Francisco.

Jobs affermò allora che esisteva sul mercato lo spazio per una nuova categoria di dispositivi in grado di collocarsi tra lo smartphone e il portatile, ma a patto di essere superiore ad entrambe le categorie nello svolgere determinati compiti. Con le parole "un dispositivo magico e rivoluzionario" iPad fu presentato al mondo. Magico e rivoluzionario per navigare sul web, leggere e gestire la posta elettronica, visionare fotografie, guardare video, ascoltare musica, giocare e leggere libri.

"iPad è la nostra tecnologia più avanzata in un dispositivo magico e rivoluzionario ad un prezzo incredibile. iPad crea e definisce una categoria di dispositivi completamente nuova che connetterà gli utenti con le loro app e i loro contenuti in un modo più intimo, intuitivo e divertente di quanto fosse prima d'ora"furono le parole di Jobs.

iPad di prima generazione era un tablet con schermo da 9,7 pollici, processore Apple A4 single-core, capacità di storage fino a 64GB, 256MB di RAM, connettività WiFi, Bluetooth e 3G, il connettore dock a 30 pin e un'autonomia dichiarata di 10 ore. E' interessante ricordare che allora iPad non aveva alcuna fotocamera ne' posteriore, ne' anteriore.

Il rilascio sul mercato avvenne qualche settimana più tardi, il 3 aprile 2010, e appena il giorno successivo Apple dichiarò di aver venduto circa 300 mila iPad.

Dal debutto di iPad sul mercato Apple ha poi rilasciato un nuovo modello praticamente ogni annco aggiungendo via via funzionalità e apportando qualche modifica progettuale, allargando inoltre la famiglia. In particolare ad ottobre del 2012 fu introdotto iPad mini, con form factor da 7,9 pollici mentre l'anno successivo vi fu il debutto di iPad Air dallo spessore e peso sensibilmente ridotti. E' poi la volta di iPad Pro, con schermo da 12,9 pollici, nel settembre del 2015 che arriva poi fino ai giorni nostri anche in una versione da 10,2 pollici.

Oggi abbiamo a che fare con processori multi-core, fino a 1TB di spazio di storage, la Apple Pencil, il supporto a tastiere esterne, le fotocamere con anche la funzionalità di sblocco FaceID e anche, in alcuni modelli, il connettore USB-C: è il frutto di 10 anni di evoluzione.

E guardando avanti le indiscrezioni suggeriscono un aggiornamento della linea iPad Pro nel corso della primavera, probabilmente a marzo. Tra le novità attese un sistema di fotocamere a triplo obiettivo nella parte posteriore con funzionalità avanzate di mappatura tridimensionale espressamente pensato per la realtà aumentata.