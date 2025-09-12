Da non credere: crolla a 899 MacBook Air 2025 con chip M4 in tutti i colori, sono 350 in meno rispetto al sito Apple
Un prezzo mai visto per il più venduto fra i MacBook Air, ovviamente con chip M4: 899 sono veramente pochi considerando il fortissimo sconto di 350 rispetto al sito Apple. In tutti i colori, per giunta. Occhio anche al MacBook Pro da 1.649.di Redazione pubblicata il 12 Settembre 2025, alle 07:35 nel canale Apple
scontiofferteMacBook
Questa mattina abbiamo riguardato più volte, ma è tutto vero: MacBook Air 2025 con chip M4 è sceso al minimo storico di 899. Andranno a ruba, non pensateci troppo. Ci sono anche alcuni MacBook Pro in offerta. Eccoli tutti.
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Celeste1249.00 899,00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Mezzanotte1249.00 899,00 Compra ora
Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Galassia1249.00 899,00 Compra ora
MacBook Air 2025 con chip M4, oggi ha un prezzo da non credere perché è sceso a soli 899 in tutti i colori, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione. Prezzi eccezionali per entrare nel mondo dei portatili Apple o cambiare quello vecchio. Si risparmiano ben 350 rispetto al sito Apple.
Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4, CPU 10 core e GPU 10 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD; color Argento1949.00 1649,00 Compra ora
Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4, CPU 10 core e GPU 10 core: display Liquid Retina XDR 14,2", 16GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD; color Nero siderale1949.00 1649,00 Compra ora
Apple 2024 MacBook Pro Portatile con chip M4 Pro, CPU 14 core e GPU 20 core: display Liquid Retina XDR 16,2", 24GB di memoria unificata, 512GB di archiviazione SSD; color Argento2999.00 2649,00 Compra ora
2 MacBook Pro scontati rispettivamente di 300 e 350, entrambi sono gli ultimi modelli presentati, non certo fondi di magazzino:
- I primi 2 riportati, da 1.649, adottano lo schermo Liquid Retina XDR da 14,2", chip M4 nella versione con 10 CPU core e 10 GPU core, 16GB di RAM e 512GB di SSD, con un risparmio netto di 300 rispetto al sito Apple. Disponibile in 2 colorazioni.
- Il secondo, 2.649, è la versione a 16,2" con CPU M4 Pro da 14 CPU core e 20 GPU core, 24GB di RAM e SSD da 512GB. Salgono a ben 350 i soldi risparmiati rispetto al sito Apple.