Coronavirus: Tim Cook offre lo smart working ai dipendenti Apple

Tim Cook ha oggi offerto ai dipendenti della maggior parte degli uffici in tutto il mondo la possibilità di lavorare da casa e ha annunciato nuove politiche alla luce dell'epidemia di coronavirus attualmente in stato di diffusione in Italia, negli USA e in altri paesi.

Nello specifico Apple ha dichiarato esplicitamente ai dipendenti di molti uffici in diversi paesi del mondo di "sentirsi liberi di lavorare da remoto, se il vostro lavoro lo permette". Le tempistiche dichiarate da Tim Cook sono da oggi, 9 Marzo, fino al 13 Marzo, secondo una nota interna ottenuta da Bloomberg e confermata in seguito da un portavoce dell'azienda. Viene estesa quindi la politica aziendale dello scorso venerdì partita dalla California e da Seattle, e adesso arriva in quasi tutte le sedi aziendali, anche in Italia.

Oltre il Belpaese, gli uffici coinvolti nelle nuove politiche aziendali di Apple sono quelli di diversi paesi del mondo fra cui Corea del Sud, Giappone, Germania, Francia, Svizzera e Regno Unito. Apple sta implementando inoltre nuove procedure per migliorare la pulizia degli ambienti ottimizzando, anche, lo spazio interpersonale. Verranno inoltre diminuite le sessioni Today at Apple e al Genius Bar per ridurre la densità umana nei negozi.

Come anche successo con altri colossi del settore (ad esempio Microsoft) Apple ha garantito che continuerà a pagare i salari normali a tutti i dipendenti assunti con contratto a ore in tutto il mondo. Apple avrà quasi certamente ripercussioni negative per via del coronavirus, e non sarà l'unica a pagarne alcune conseguenza. Sono già trapelate segnalazioni di carenze nelle forniture dei componenti dei nuovi e vecchi iPhone, con gli iPhone previsti in tutto il 2020 che potrebbero ricevere pesanti ritardi. La stessa Apple ha avvertito che i risultati del trimestre potrebbero subire delle flessioni importanti.