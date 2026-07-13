Compra un Apple-1 nel 1976 e lo dimentica per 45 anni: ora vale una fortuna

Sotheby's ha messo all'asta un raro esemplare funzionante di Apple-1, il computer numero 01-0033 del 1976 appartenuto a Harry Saddler, che lo acquistò al Byte Shop di Berkeley e lo riscoprì dopo 45 anni di magazzino

Sotheby's ha acceso i riflettori su un esemplare funzionante di Apple-1, il computer con numero di serie 01-0033, prodotto nel 1976 e appartenente al lotto originale di 50 unità assemblate a mano da Steve Wozniak. La casa d'aste lo ha scelto come pezzo simbolo della sua imminente vendita dedicata alla storia della scienza e della tecnologia, dedicandogli un video sul proprio canale YouTube.

A raccontarne la storia è il proprietario, Harry Saddler, che acquistò la macchina alla fine del 1976 presso la sede del Byte Shop di Berkeley, in California. Saddler racconta di averlo usato soprattutto come oggetto per smanettare con il BASIC, senza immaginare che quella scheda madre sarebbe diventata un cimelio da centinaia di migliaia di dollari.

Dopo un paio di settimane, Saddler tornò al negozio per una piccola riparazione e lì incontrò Steve Jobs, a cui chiese se ci fossero posti disponibili in Apple Computer. La sua scarsa esperienza chiuse subito la porta. Il destino, però, si è preso una rivincita nel 2010, quando Jobs acquisì la startup Siri Inc., dove Saddler era il decimo dipendente: la strada per lavorare in Apple, alla fine, l'ha trovata comunque.

Come si è arrivati alla stima tra 300mila e 500mila dollari per la macchina

L'esemplare 01-0033 è rimasto chiuso in un magazzino per 45 anni prima di essere riportato alla luce intorno al 2021. Il funzionamento è stato ripristinato nell'agosto 2024 con l'aiuto di due ingegneri Apple attualmente in servizio. La dotazione comprende l'alimentatore Stancor originale, una tastiera vintage Datanetics, un monitor Hitachi VM-906AU, un registratore a cassette Panasonic SlimLine e l'intera manualistica dell'epoca, incluso il manuale operativo Apple-1 e una copia del manuale Apple Basic timbrata con l'indirizzo di Bill Fernandez, primo dipendente a tempo pieno di Apple Computer.

La casa d'aste fissa la stima tra 300mila e 500mila dollari, una forbice che appare comunque generosa se confrontata con i precedenti di mercato: uno dei rari esemplari con case in legno, il cosiddetto "Moore Apple-1", si era fermato a 475mila dollari (commissioni incluse) nel 2025.

Il resto del catalogo non scherza quanto a rilevanza storica. Tra i computer in vendita compare un NeXT Computer usato sul palco da Steve Jobs durante la presentazione del 1988, affiancato da un esemplare gemello impiegato per le dimostrazioni europee. Ci sono poi un minicomputer Mark-8 del 1974, un MITS Altair 8800 sempre del 1974 e alcuni sistemi Macintosh ancora sigillati, risalenti ai primi anni di vita di Apple.

Sul fronte scientifico, il catalogo include oggetti appartenuti o utilizzati da figure come Thomas Edison, Alexander Graham Bell, Richard Feynman e Albert Einstein. L'asta si terrà il 15 luglio alle 14:00 ora della costa est degli Stati Uniti, in diretta dalla sala di Sotheby's al 945 di Madison Avenue, a New York.