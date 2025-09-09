Come e dove vedere l'evento Awe Dropping del 9 settembre: attesi i nuovi iPhone e Apple Watch (ma non solo)

L'evento Awe Dropping si terrà oggi, 9 settembre 2025 alle 19:00 ora italiana e seguirà il formato consolidato negli ultimi anni: una presentazione trasmessa in streaming, con un numero limitato di invitati presenti fisicamente all'Apple Park.

La scelta del format virtuale, adottata dal 2020, consente all'azienda di Cupertino di mantenere un controllo più rigoroso sulla comunicazione e di valorizzare al meglio l'aspetto visivo dei prodotti presentati. In più, gli utenti in tutto il mondo potranno seguire l'evento attraverso il canale YouTube ufficiale di Apple, il sito web del produttore e l'applicazione Apple TV.

Evento Awe Dropping, cosa aspettarsi

Fra gli annunci di questa sera troveremo certamente la nuova gamma di iPhone, che prevede quattro dispositivi: iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max e il nuovo iPhone 17 Air. Quest'ultimo rappresenta la principale novità e andrà a sostituire il modello Plus con un approccio completamente diverso. iPhone 17 Air punta sulla portabilità estrema e si posiziona come risposta diretta al Galaxy S25 Edge di Samsung. Le caratteristiche tecniche di iPhone 17 Air sollevano però alcune perplessità. Per raggiungere uno spessore ridotto, Apple avrebbe fatto scelte compromissorie significative: una singola fotocamera posteriore e una batteria di capacità inferiore rispetto agli altri modelli della serie. Questi aspetti potrebbero influenzare l'esperienza d'uso, soprattutto per gli utenti più esigenti in termini di fotografia e autonomia.

Le indiscrezioni riguardanti la Dynamic Island presentano versioni contrastanti. L'analista Ming Chi-Kuo prevede che l'elemento rimarrà sostanzialmente invariato, mentre altre fonti suggeriscono una riduzione delle dimensioni sui modelli Pro. La serie iPhone 17 dovrebbe inoltre beneficiare di un incremento della RAM e dare avvio a un ciclo triennale di modifiche sostanziali al design.

Oltre agli smartphone, l'evento dovrebbe presentare novità per altri prodotti dell'ecosistema. AirPods Pro potrebbero ricevere il primo aggiornamento significativo dopo tre anni, con l'introduzione di un sensore per il monitoraggio della frequenza cardiaca, tecnologia già vista sui PowerBeats Pro 2. Apple Watch potrebbe beneficiare di funzionalità avanzate come il monitoraggio della pressione sanguigna e di un'app Salute rinnovata. Anche Apple Watch Ultra, Watch SE e Apple TV 4K, rimasti senza aggiornamenti sostanziali negli ultimi anni, potrebbero ricevere attenzione durante la presentazione. Nel nostro approfondimento trovate tutte le novità attese per questa sera.

L'evento del 9 settembre è il più importante dell'anno per Apple. Per tutte le novità e le curiosità emerse, anche dopo l'evento, potete ovviamente consultare le nostre pagine in cui riporteremo tutte le novità annunciate.