Apple Watch Ultra viene smontato e rivela una batteria enorme e molto altro

Apple Watch Ultra è il nuovo smartwatch presentato dall'azienda di Cupertino per gli utenti che vogliono spingersi di più nel mondo degli orologi rugged di tipo smart. Sì, perché lo abbiamo visto durante la presentazione, l'Apple Watch Ultra è uno smartwatch ben diverso dalla nuova serie 8 e da tutti i Watch presentati dall'azienda finora. Possiede una cassa decisamente maggiore da 49mm con un display che raggiunge quasi i 2 pollici di diagonale e ancora materiali ultra resistenti come il vetro in zaffiro. Un'altra novità che balza all'occhio è il nuovo pulsante Action, che offre l'accesso istantaneo a un'ampia gamma di funzionalità.

C'era molto interesse sulle componenti interne di questo nuovo rugged watch. iFixit è arrivato come sempre e ha smontato il watch offrendo appunto uno sguardo all'interno del dispositivo, permettendo di conoscere alcuni dettagli sulle componenti interne dello smartwatch. Ecco il video con tutti i passaggi dello smontaggio del nuovo Watch Ultra di Apple.

Apple Watch Ultra: ecco com'è fatto internamente

Intanto dal video osserviamo la presenza di 4 viti pentalobo P5 sul retro della cassa ma l’accesso all’interno per eventuali riparazioni non è affatto semplice. Dopo la rimozione della scocca posteriore, c'è la presenza di una guarnizione fortemente incollata che permette di avere massima impermeabilità ma che allo stesso tempo rende complicata la richiusura a posteriori non permettendo al dispositivo di essere idoneo all’utilizzo subacqueo. L’accesso a parti come la batteria e il Taptic Engine è fortemente complicato visto che è necessario rimuovere il display, operazione che risulta praticamente impossibile da fare senza realizzare danni su di esso.

C'è una guarnizione che rende l'Apple Watch Ultra conforme allo standard EN13319 ed è collocata in modo certosino su tutta la cassa in modo da renderlo pronto per le immersioni come profondimetro o anche per gli sport acquatici con immersioni fino a 40 metri.

Dallo smontaggio scopriamo anche una batteria davvero enorme pari a 542mAh che non è altro che maggiore del 76% rispetto a quella che troviamo montata su di un Apple Watch serie 8 che invece sappiamo essere da 308mAh. C'è ancora il video che mostra la presenza del doppio speaker che garantisce di amplificare il volume delle chiamate ma anche dell'assistente Siri. Oltretutto dallo smontaggio si scopre che mettere le mani in autonomia su Watch Ultra è cosa quasi impossibile ma non tanto per la sua apertura ma soprattutto per la richiusura a posteriori visto che sono necessari specifici tool.