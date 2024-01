Apple ha recentemente annunciato il lancio della nuova collezione di cinturini in fluoroelastomero chiamata "Black Unity - Fiori dell'Unità". Disponibile sia online che nei negozi fisici, questa collezione è un omaggio alle generazioni di persone che hanno lottato per creare un mondo più equo, dove ogni individuo ha l'opportunità di crescere e fiorire.

Apple contro le ingiustizie e le barriere

Il cinturino e il quadrante abbinato sono progettati per simboleggiare la crescita e la resilienza di coloro che hanno lavorato insieme per contrastare le ingiustizie e eliminare le barriere sistemiche. La descrizione del cinturino sul sito Apple afferma che i fiori, simboli di forza, verità e solidarietà, sembrano ritagli di carta colorata, rappresentando la capacità di crescere e non arrendersi mai. Ogni cinturino è un pezzo unico a causa delle minime variazioni nella grafica, derivanti dalla complessità della manifattura e dalle qualità intrinseche dei materiali utilizzati. Apple sottolinea l'unicità di ogni pezzo, evidenziando il valore artigianale della collezione.

La Black Unity Collection è stata ideata e disegnata da creativi che appartengono alla comunità nera o che la sostengono attivamente. Questo sottolinea l'impegno di Apple nel rendere omaggio a coloro che lottano quotidianamente contro il razzismo diffuso, cercando di plasmare un mondo più giusto e inclusivo. Il Cinturino Sport Black Unity presenta un design floreale personalizzato, realizzato con grande cura artigianale. La chiusura pin-and-tuck è incisa con il motto "Truth. Power. Solidarity." e uno dei quattro simboli floreali unici. Questi dettagli non solo aggiungono un tocco estetico distintivo, ma anche un significato profondo che collega il prodotto ai valori di giustizia e solidarietà.

Il quadrante dedicato alla collezione "sboccia" ogni volta che si solleva il polso, permettendo all'utente di scegliere tra uno o più fiori e diverse combinazioni di colore. Questa caratteristica non solo aggiunge un elemento interattivo all'esperienza utente ma accentua anche l'idea di crescita e rinascita associata alla collezione.

Apple non si limita ai cinturini ma estende il tema della Black Unity Collection anche ai dispositivi iOS e iPadOS. Gli utenti potranno personalizzare i loro dispositivi con sfondi gratuiti che riflettono lo stesso tema floreale della collezione, rendendo l'esperienza utente ancora più coinvolgente e coerente.

La collezione è composta da quattro cinturini in edizione speciale: Cinturino Sport Black Unity - Fiori dell'unità (49 €), Sport Loop Black Unity (49 €), Solo Loop intrecciato Black Unity (99€), e Cinturino Sport Black Unity (49€). Questa varietà offre opzioni per tutti i gusti e stili, garantendo che gli utenti possano esprimere la propria identità attraverso il loro Apple Watch.

Insomma la Black Unity Collection di Apple non è solo una serie di accessori, ma un tributo significativo alle lotte e alle conquiste della comunità nera. Attraverso il design attento, i simboli profondi e l'attenzione ai dettagli, Apple dimostra il suo impegno nella promozione dell'uguaglianza e della solidarietà. Questa collezione non è solo un accessorio alla moda, ma un veicolo di espressione e consapevolezza sociale, sottolineando il ruolo che le grandi aziende possono svolgere nel plasmare un mondo più giusto