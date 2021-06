Apple Watch diventerà portafoglio e portachiavi: l'ambizione della Mela

Deidre Caldbeck e Kevin Lynch, rispettivamente responsabile marketing Apple Watch e vicepresidente tecnologia per Apple, hanno illustrato nel corso di un'intervista con Yahoo le future funzionalità di watchOS 8 con particolare attenzione a quelle relative all'applicazione Wallet. Caldbeck ha espresso chiaramente che l'obiettivo finale di Apple è quello di sostituire i portafogli fisici con dispositivi digitali: "questa è la nostra visione per sostituire il portafoglio fisico con tutto ciò di cui ai bisogno al polso".

Lynch è però parso più cauto, ammettendo che la strada verso l'obiettivo è ancora agli inizi. In occasione della WWDC 21 svoltasi all'inizio del mese di giugno la Mela ha descritto per la prima volta il modo in cui la piattaforma Wallet potrà supportare carte d'identità e patenti quando verrà rilasciata in watchOS 8.

"Sarà possibile averle nel wallet. Si potranno vedere i documenti di identità accanto alle altre carte. E possono essere presentati, per esempio, alla Transport Security Administration. Funziona in maniera molto simile ad Apple Pay, possono essere presentati digitalmente e le informazioni possono essere visualizzate dalla persona che sta osservando il documento. E gestiamo quali informazioni sono disponibili per quale persona. Un po' come funziona con l'app Salute" ha dichiarato Lynch.

Ovviamente perché tutto ciò si traduca concretamente in realtà è necessario il supporto da parte dei vari governi del mondo. Ogni Paese avrà regole probabilmente differenti su come approcciare carte d'identità e patenti digitali, e ci vorrà tempo prima che la tecnologia possa essere implementabile veramente su larga scala.

Lynch ha poi spiegato come gli utenti potranno aprire, chiudere e avviare i propri veicoli utilizzando Apple Watch con watchOS 8. Per fare ciò sarà però necessario disporre di un veicolo capace di supportare connessioni NFC e Ultra Wideband, oltre ad un Apple Watch abbastanza recente: qualunque generazione precedente ad Apple Watch Seires 6 non potrà essere impiegata in tal senso.

Il sistema operativo watchOS 8 è attualmente in fase di beta test, con il rilascio previsto entro la fine del 2021: normalmente i nuovi Apple Watch vengono presentati nel corso dell'autunno.