Apple: ''Unleashed'' è l'evento speciale del prossimo 18 ottobre! MacBook Pro con M1X in arrivo?

Apple presenterà probabilmente i nuovi MacBook Pro il prossimo 18 ottobre! L'evento speciale è stato infatti ufficialmente rivelato a tutti i media e si terrà lunedì della prossima settimana come sempre alle ore 19 italiane e tutto si svolgerà in streaming da Cupertino e dal solito Apple Park. Un appuntamento importante per Apple e per i suoi utenti visto che in questa occasione è possibile che l'azienda di Tim Cook vada a presentare i suoi nuovi MacBook Pro con processore ''made in Cupertino''. Cambieranno completamente e potrebbe rivelarsi effettivamente l'evento dell'anno per tutti.

Apple: cosa presenterà durante l'evento ''Unleashed''?

Il nome che Apple ha dato all'evento è ''Unleashed" e questo tradotto in italiano potrebbe suonare più o meno come "Scatenato". Sarà dunque un evento che darà una scossa al mondo dei notebook sia in casa Apple che a livello globale. In questo caso l'azienda di Tim Cook potrebbe presentare al mondo i suoi nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici capaci di occupare il posto di notebook professionali e dalle specifiche tecniche elevate. Si sono rincorse tantissime indiscrezioni in merito a questi nuovi portatile dell'azienda di Cupertino ma quello che sembra ormai certo è il cambio di passo che potrebbero proporre.

I nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici potrebbero infatti avere cornici più sottili e display più grandi, si parla di 3024 x 1964 pixel e di 3456 x 2234 pixel di risoluzione, rispettivamente. Quello che però potrebbe far salire l'aspettativa riguarda proprio la tecnologia dei pannelli visto che si ipotizza che saranno a matrice mini-LED con tecnologia ProMotion puntando dunque ad un refresh rate fino a 120Hz. Non solo perché i nuovi MacBook Pro dovrebbero utilizzare appunto il nuovo chip M1X, una versione più veloce e più potente dell'attuale M1, e potrebbero puntare addirittura a supportare fino a 32 GB di RAM. Questo nuovo ipotetico processore M1X rappresenta la seconda generazione della piattaforma Apple Silicon, introdotta per la prima volta a novembre dello scorso anno su MacBook Air, Pro e Mac Mini.

Abbiamo visto come Apple ne abbia poi esteso l'impiego agli iMac e agli iPad Pro. M1X è un passaggio fondamentale per l'azienda che sappiamo ha intavolato un percorso che gradualmente permetterà di rinunciare a qualsiasi supporto da parte di Intel facendo esclusivamente affidamento ai chip progettati in casa propria. In questo caso sui nuovi processori sappiamo che potrebbero puntare ad avere fino a 10 core in totale e dunque spingersi ad attività più complesse. Per quanto riguarda la GPU, sono previste configurazioni a 16 core e 32 core. L'attuale M1 sappiamo che possiede quattro core ad alte prestazioni, quattro a basso consumo e sette o otto core grafici. E poi ancora si pensa a portatili con nuovamente la disponibilità du uno fisico per le SD card, porta HDMI e connettore MagSafe per la ricarica. Apple potrebbe anche decidere di rimuovere la Touch Bar.

Oltre a questo Apple potrebbe rivelare una nuova versione dei suoi AirPods, che sarà esteticamente simile agli AirPods Pro, ma senza la cancellazione attiva del rumore, così da essere disponibili ad un prezzo inferiore. E potrebbe essere anche l'evento che porta in Italia il nuovo HomePod mini che l'azienda ha sempre relegato a pochi paesi ma che ora potrebbe, vista la presenza di Siri in italiano, veramente arrivare in vendita anche da noi.

Apple: come seguire l'evento ''Unleashed''

L'evento speciale di Apple si terrà alle 19:00, ora italiana, è sarà visibile in live streaming sul sito Web di Apple, sul canale YouTube di Apple e tramite l'applicazione Apple TV su iPhone, iPad, Mac e Apple TV. Ovviamente, come sempre, Hardware Upgrade, seguirà l'evento in diretta e permetterà di avere nell'immediato tutte le notizie inerenti i prossimi MacBook Pro e chissà cosa ancora.