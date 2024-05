Apple: un laboratorio ''segreto'' a Zurigo per creare l'Intelligenza Artificiale degli iPhone

Dietro le quinte di Cupertino, una rivoluzione è in atto. Apple, tradizionalmente restia a lanciarsi nelle nuove tecnologie senza un'attenta valutazione, sembra aver compreso appieno il potenziale dell'Intelligenza Artificiale e sta rapidamente colmando il divario con i rivali del settore. Le ultime mosse della società lasciano presagire l'arrivo di funzionalità AI all'avanguardia sui prossimi sistemi operativi e dispositivi.

Il "laboratorio segreto" di Zurigo e le assunzioni da Google

Secondo un rapporto del Financial Times, Apple ha reclutato decine di esperti in AI che in precedenza lavoravano per Google, creando un vero e proprio "laboratorio segreto" a Zurigo. Questa sede ospita lo staff dedicato allo sviluppo di nuovi prodotti basati sull'Intelligenza Artificiale, un chiaro segnale dell'importanza strategica che l'azienda attribuisce a questa tecnologia.

Tra i nomi di spicco che hanno lasciato Google per unirsi ad Apple, troviamo John Giannandrea, ex responsabile della ricerca di Google e a capo della divisione AI, Samy Bengio, senior director responsabile AI e ricerche ML, e Ruoming Pang, a capo dei team che si occupano di modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Già nel 2013, quando Chuck Wooters, esperto di AI conversazionale e LLM, si è unito ad Apple, una delle priorità era spostare il riconoscimento vocale verso architetture neurali. "Erano grandi sostenitori delle reti neurali prima ancora che i modelli linguistici di grandi dimensioni diventassero popolari", ha affermato Wooters.

Acquisizioni mirate e collaborazioni strategiche

Per accelerare il suo percorso nell'AI, Apple ha compiuto diverse acquisizioni mirate. Nel 2016, ha rilevato Perceptual Machines, azienda specializzata in AI generativa e riconoscimento immagini, fondata da Ruslan Salakhutdinov, una figura chiave nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Più recentemente, Apple ha acquisito DarwinAI, società canadese nota per una tecnologia AI che consente di ispezionare visivamente componenti durante i processi produttivi. Inoltre, la società ha recentemente stretto un accordo con Shutterstock, una piattaforma che fornisce contenuti fotografici, per addestrare i suoi modelli di IA con milioni di immagini.

Si vocifera che iOS 18 e altri sistemi operativi di Apple in arrivo quest'anno integreranno varie funzionalità legate all'AI. Alcune di queste saranno utilizzabili direttamente sui dispositivi (on-device), mentre altre richiederanno una connessione cloud.

Nonostante questi progressi, Apple sembra mantenere una certa cautela nell'implementazione dell'AI, attenta com'è alle questioni di privacy e sicurezza. Ruslan Salakhutdinov ha spiegato al Financial Times che uno dei motivi per cui Apple sembra aver rallentato rispetto ad altri in ambito AI è la tendenza dei modelli linguistici a fornire risposte errate o problematiche. "Penso preferiscano essere un po' più cauti perché non possono rilasciare qualcosa senza avere il pieno controllo", ha affermato.

Dunque mentre i rivali come Google e Microsoft hanno fatto passi da gigante nell'IA generativa e conversazionale, Apple sembra finalmente pronta a sfruttare appieno il potenziale di questa tecnologia rivoluzionaria, mantenendo al contempo il suo tradizionale focus sulla privacy e sull'esperienza utente. Con una squadra di talenti reclutati dai migliori esperti del settore e acquisizioni mirate, la Mela potrebbe presto stupire il mondo con funzionalità AI all'avanguardia integrate nei suoi prodotti e sistemi operativi.