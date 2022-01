Apple supera i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione! È la prima al mondo

Apple è la prima azienda al mondo a superare i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione. Un record e un traguardo che arriva dopo un aumento del 40% del valore azionario nel solo ultimo anno. In questo caso la società capitanata da Tim Cook ha raggiunto il record con una soglia delle azioni pari a 182,86 dollari e a distanza di 16 mesi da quando aveva superato i 2000 miliardi di dollari di capitalizzazione. I 1000 miliardi di dollari invece erano stati raggiunti tre anni e mezzo fa.

Apple la prima al mondo con 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione

È un traguardo importante per un' azienda e un gruppo che, guidato dal CEO Tim Cook, continua a far segnare crescita. Apple ha visto le vendite aumentare di quasi il 30% nell'ultimo trimestre, il suo quarto fiscale a fine settembre, a 83 miliardi. Tra gli analisti l'ottimismo continua e Morgan Stanley ha un price target sul titolo di 200 dollari, alzato il mese scorso, e una raccomandazione di acquisto. Wedbush valuta il solo business dei servizi di Apple, in forte sviluppo anche se l'iPhone rimane il prodotto centrale, attorno ai 1.500 miliardi.

E la differenza con altre realtà è davvero spiazzante. Apple ha superato i 3.000 miliardi di dollari di capitalizzazione contro una Microsft unica a seguirla in modo più o meno ravvicinato a 2.500 miliardi di dollari di capitalizzazione. Ben più distante Google con 1.900 miliardi di dollari e ancora Amazon con 1.700 miliardi di dollari.

Ed è palese che questo record potrebbe venire battuto nuovamente nei prossimi mesi con Apple che sembra avere in serbo una valanga di prodotti da presentare per il 2022 tra nuovi MacBook Air, Mac Mini e Mac Pro con processori di ultimissima generazione ARM M2. E ancora nuovi iPad Pro con hardware migliorato, iPhone 14 che per la prima volta potrebbero abbandonare la notch e per non dimenticare ancora Apple Watch ''rugged'' o anche nuovi AirPods Pro di seconda generazione.