Apple richiama i MacBook 13'' senza Touch Bar: la colpa è la batteria gonfia a rischio esplosione

Nuovo guaio per Apple e le sue batterie. Quella inserita in alcuni MacBook Pro da 13 pollici senza Touch Bar sembra gonfiarsi a dismisura ed essere causa di possibili e pericolose esplosioni. Da qui il monito all'utilizzo e chiaramente l'immediato richiamo per tutti i MacBook Pro che secondo la casa di Cupertino potrebbe avere problemi futuri di rigonfiamento della batteria.

A livello pratico parliamo di veramente poche unità di dispositivi ma che di fatto esistono e possono creare delle situazioni di vero pericolo. I MacBook Pro interessati sono, come detto, i 13 pollici senza la Touch Bar e prodotti tra l'ottobre 2016 e l'ottobre 2017. In tal caso chiaramente gli interessati potranno recarsi direttamente negli Apple Store o nei vari retail o contattare Apple stessa la quale verificherà a sua volta la necessità o meno di una sostituzione completamente gratuita della batteria del MacBook.

"Apple ha determinato che, in un numero limitato di unità MacBook Pro da 13 pollici (senza Touch Bar), una componente potrebbe non funzionare, causando l’espansione della batteria integrata. Questo non è un problema di sicurezza e Apple sostituirà le batterie idonee, gratuitamente. Le unità interessate sono state prodotte tra ottobre 2016 e ottobre 2017 e l’idoneità è determinata dal numero di serie del prodotto" queste le note dell'azienda.

Cosa fare per verificare il MacBook Pro?

Nello specifico tutti coloro che hanno acquistato un MacBook Pro da 13 pollici in quel periodo potranno andare direttamente in questa pagina, quindi inserire il seriale del proprio dispositivo, e osservare se il MacBook dovrà essere sottoposto a sostituzione della batteria. Per la cronaca possiamo ricordare che per ottenere il seriale del dispositivo basterà o visualizzarlo direttamente dalla scatola di vendita oppure da MacBook basterà cliccare sulla Mela in alto a sinistra quindi scegliere la voce "Informazioni su questo Mac" e potrete trovare proprio il numero seriale del prodotto da copiare e inserire nel form dedicato. Ricordiamo che il programma di sostituzione della batteria dei MacBook Pro 13'' durerà ben 5 anni.

MacBook Pro: processo di sostituzione

Se il proprio MacBook Pro risulterà proprio uno di quelli incriminati l'utente dovrà scegliere una delle seguenti opzioni di servizio per la sostituzione della batteria. Il MacBook Pro da 13 pollici verrà esaminato prima di qualsiasi servizio per verificare che sia idoneo al programma e funzionante. Il servizio potrebbe richiedere 3-5 giorni.