Apple registra il dominio iWork.ai. In arrivo l'AI generativa in Pages, Numbers e Keynote?

Recenti sviluppi nel mondo di Apple indicano che la società potrebbe presto introdurre funzionalità di intelligenza artificiale (IA) nelle sue famose suite di produttività: Pages, Numbers e Keynote. Con l'acquisizione del dominio iWork.ai, Apple sembra pronta a competere con le funzionalità simili offerte da giganti come Microsoft Office e Google Docs.

Apple registra iWorks.ai: in arrivo l'AI generativa

Apple aggiorna regolarmente le sue applicazioni iWork, ma finora non ha integrato funzionalità di IA come hanno fatto i suoi concorrenti. Tuttavia, l'acquisizione del dominio iWork.ai indica un cambiamento di rotta. Le funzioni di IA potrebbero rivoluzionare l'esperienza degli utenti con iWork. Ad esempio, nell'applicazione Pages, potrebbero aiutare con la scrittura suggerendo frasi o correggendo errori in base al contesto. In Keynote, potrebbero assistere nel design delle presentazioni, suggerendo layout o stili grafici ottimali. In Numbers, potrebbero facilitare l'analisi di grandi set di dati, identificando modelli o trend significativi.

Sebbene l'acquisizione del dominio iWork.ai possa semplicemente essere un modo per Apple di proteggere il suo marchio, è plausibile che ci sia di più dietro questa mossa. Potrebbe indicare che Apple sta seriamente considerando l'introduzione di funzionalità di IA nelle sue suite di produttività. Le voci sull'interesse di Apple nell'IA non sono nuove. Mark Gurman di Bloomberg ha riferito che Apple sta lavorando su un proprio Large Language Model (LLM), noto internamente come Ajax o "Apple GPT". Questo modello potrebbe essere utilizzato per la comprensione e la generazione di linguaggio naturale, e potrebbe essere la base per le future funzionalità di IA in iWork. La logica fase successiva per Apple è testare l'efficacia del suo LLM e determinare se può competere con i prodotti offerti dai suoi rivali. Se l'IA si dimostra all'altezza, potremmo vedere presto funzionalità rivoluzionarie nelle suite iWork, portando la produttività su Mac, iPhone e iPad a nuovi livelli.

L'introduzione di funzionalità di intelligenza artificiale nelle suite iWork potrebbe essere un passo fondamentale per Apple nel mondo della produttività digitale. Resta da vedere come la società integrerà queste nuove funzionalità e come i utenti risponderanno a questa evoluzione.